PlayStation 4 - Diese Woche erwartet uns ein neuer Trailer zu einem First-Party-Game

Laut aktuellen Berichten wird Sony diese Woche einen neuen Trailer zu einem kommenden First-Party-Titel veröffentlichen. Damit könnten wir schon in wenigen Tagen neue Einblicke in „The Last of Us 2“, „Death Stranding“ oder ein anderes großes Game bekommen.

In der Videospielbranche erweist sich der Insider Daniel Ahmad als seriöse Quelle. Nun vermeldet er, dass Sony Interactive Entertainment einen neuen Trailer von einem der First-Party-Studios veröffentlichen wird. Leider ging der Brancheninsider nicht näher darauf ein, welchem Spiel die frischen Szenen entspringen. Das Video soll jedoch diese Woche veröffentlicht werden.

PlayStation 4 The Last of Us 2 und weitere Exklusivtitel erscheinen auch noch für PS4

Daniel Ahmad: Neuer Trailer zu einem First-Party-Titel

Die Chancen sind sehr hoch, dass Sony einen neuen Trailer zu The Last of Us 2 oder Death Stranding in petto hat, während ein Trailer zu Ghost of Tsushima eher als unwahrscheinlich gilt.

Es herrschen bereits Spekulationen darüber vor, dass uns neue Informationen zu „The Last of Us 2“ noch vor der E3 2019 im Juni erwarten. Der neue Monat beginnt bereits in wenigen Tagen. Seit dem E3 2018-Auftritt des Spiels gab es keine neuen Szenen mehr daraus zu bestaunen. Gerüchten zufolge befindet sich die Entwicklung des Action-Adventures auf der Zielgeraden und das Spiel soll schon in diesem Jahr erscheinen.

Zu „Death Stranding“ veröffentlichte Hideo Kojima erst heue einen neuen Teaser, der wieder mal mehr Fragezeichen hinterlässt, als Antworten liefert. Allem Anschein nach befindet sich aber noch ein neuer Trailer in Arbeit, der schon seit geraumer Zeit angeteast wird. Unter Umständen könnte uns der vollständige Trailer noch in dieser Woche erwarten. Das Einzige, was dagegen sprechen würde, wäre die Tatsache, dass Kojima Productions kein First-Party-Studio von Sony darstellt. „Death Stranding“ ist bislang allerdings nur für die PlayStation 4 angekündigt, was es immerhin zu einem PS4-Exklusivtitel macht.

Ein offizielles Statement von Sony gibt es bislang nicht, daher heißt es abwarten und gespannt bleiben. Die Woche hat immerhin gerade erst angefangen.