PlayStation 4 - Das Competition Center öffnet seine Pforten

Für PlayStation 4-Besitzer mit einem Hang zu Wettbewerben hat PlayStation nun genau das Richtige. Sony hat vor wenigen Stunden das Competition Center eröffnet: ein Versammlungsort für Turniere und kompetitive Spiele. Dort könnt ihr professionellen Gamern in Aktion zusehen und selbst Tipps für eigene Online-Matches erhaschen.

Die Esports-Szene wächst und bekommt immer mehr Fans. Professionelle Gamer treten in Online-Matches verschiedenster Spiele gegeneinander an. Sony hat in den USA für solche Turniere nun eine neue Plattform ins Leben gerufen: das Competition Center.

Alles rund um Turniere beim Competition Center

Das Competition Center könnt ihr über diesen Link erreichen. In der nächsten Zeit soll sich dort noch viel tun. Bereits jetzt lassen sich aber schon Videos anschauen, die euch einige der Profispieler sowie Host Ovilee May (bekannt aus der North American League of Legends Championship Series) vorstellen. Zudem könnt ihr lernen, wie sich diese Spieler auf die Wettkämpfe vorbereiten.

Insbesondere richtet sich das Competition Center also an diejenigen, die Interesse an Gaming-Wettbewerben haben und sich selbst einige Tipps und Tricks aneignen wollen, die sich in eigenen Online-Matches in die Tat umsetzen lassen.

Eines der weiteren Herzstücke dieser Plattform ist die Möglichkeit, selbst an Turnieren teilzunehmen. Zurzeit werden Wettbewerbe in Mortal Kombat 11 und Madden NFL 19 geboten. Spieler können sogar gemeinsam mit Freunden bei Turnieren antreten. Dafür muss die PSN ID registriert werden, anschließend kann man sehen, bei welchen Turnieren die Freunde mitmachen und sich ihnen anschließen. Ob man auch aus Deutschland bei diesen Turnieren mitmachen kann, ist bislang noch unklar.