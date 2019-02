PlayStation 4 - Beta-Tester erhalten System-Update 6.50 mit verstecktem Feature

Ausgewählte Beta-Tester dürfen bereits Firmware-Update 6.50 in Empfang nehmen. Große Änderungen bringt die Aktualisierung für die PS4 zwar nicht mit, allerdings erwartet euch ein verstecktes Feature, da ihr so sicherlich nicht erwartet hättet.

Offensichtlich arbeitet Sony an dem Release des Firmware-Updates 6.50 für die PlayStation 4. So haben einige Beta-Tester bereits eine Einladung in Form einer E-Mail erhalten, das neue System-Update zu testen. Entsprechend konnten ausgewählte Teilnehmer Firmware 6.50 bereits herunterladen und ausprobieren.

Große Änderungen befinden sich darin aber nicht, wie der bereits vorliegende Changelog verrät. Das kommende Update verspricht vor allem eine verbesserte Performance und Systemstabilität.

Nutzer finden verstecktes Feature

Interessanter ist da schon die Meldung, dass einige clevere Nutzer eine versteckte Funktion in dem neuen Firmware-Update entdeckt haben, wodurch es möglich ist, bei dem DualShock 4 Wireless-Controller zwischen westlicher und japanischer Tastenbelegung zu wechseln. Kreis- und X-Knopf lassen sich dadurch vertauschen.

Hierzulande wird der X-Button vor allem dazu benötigt, um eine Aktion auszuführen, während mit dem Kreis-Knopf Aktionen abgebrochen werden. In Japan ist dies genau andersherum.

Sobald das Update offiziell veröffentlicht ist und von jedem Spieler heruntergeladen werden kann, könnt ihr selbst entscheiden, wie die Belegung dieser beiden Tasten bei eurer PS4 ausfallen soll. Ein genauer Release-Termin für das Update ist bislang nicht bekannt.

