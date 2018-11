PlayStation 4 - 2TB-Modell bestätigt, erscheint zunächst nur in Japan

Bereits Ende November dürfen sich Spieler in Japan auf ein neues PS4-Modell freuen, das mit einer deutlich größeren Festplatte ausgeliefert wird. Hierzulande gab es bislang keine entsprechende Ankündigung seitens Sony.

Durch Games wird beispielsweise dem Westerntitel Red Dead Redemption 2, das auf der PlayStation 4 über 100 Gigabyte Speicherplatz benötigt, werden Spieler immer wieder schmerzhaft an die Grenzen der internen Festplatte erinnert. Zwar kann die Sony-Konsole durch neue interne oder externe Festplatten von Drittherstellern in ihrem verfügbaren Datenvolumen erweitert werden, ein Modell mit einer größeren Festplatte wird trotzdem von vielen erwünscht.

PlayStation 4 Über 86 Millionen ausgelieferte Exemplare, PS Plus-Zahl gestiegen

2TB-Modell für Japan bestätigt

Nun gab es die Bestätigung (via Gematsu) für eine 2TB-Variante der PS4 - allerdings erst einmal nur für Japan. Wie es mit einer Veröffentlichung eines solchen Modells für den nordamerikanischen und europäischen Raum aussieht, ist bislang noch unklar.

Während das Standard-Modell der PlayStation 4 mit einer 1TB großen Festplatte ausgeliefert wird, befindet sich in der limitierten 500 Million Limited Edition der Konsole bereits eine 2TB große Festplatte verbaut. In Japan soll das neue Modell der PS4 am 21. November 2018 zu einem Preis von 44,980 Yen, also etwas 350 Euro, auf den Markt kommen.

Wie eingangs erwähnt, werden die Spiele immer größer, weshalb es wohl auf kurz oder lang auch hierzulande Modelle mit mehr Festplattenspeicher geben wird. Andernfalls bleibt die Möglichkeit diesen Engpass durch externe Festplatten zu beheben.