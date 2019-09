Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville - Neuer Serienteil offiziell und mit Release-Termin enthüllt

Nachdem sich Electronic Arts vor rund einem Monat die Rechte an der Marke gesichert hat, war die Ankündigung von „Plants vs. Zombies Schlacht um Neighborville“ nur eine Frage der Zeit. Jetzt wurde der neue Titel offiziell enthüllt – der Release-Termin steht ebenfalls fest.

Mit Plants vs. Zombies Schlacht um Neighborville geht der Multiplayer-Shooter in die nächste Runde. Electronic Arts hat den neuesten Ableger offiziell angekündigt und mit umfangreichen Infos versehen.

Das erwartet euch in Plants vs. Zombies Schlacht um Neighborville

„Plants vs. Zombies Schlacht um Neighborville“ entführt euch in eine neue Region, die über verschiedene Hubs miteinander verbunden ist. Spielerisch setzt der Titel auf die abgedrehten Multiplayer-Schlachten, die von Fans der Reihe so geliebt werden.

Ihr könnt euch direkt in den Schwindel-Park stürzen, um in den Multiplayer zu starten oder das Social-Board nutzen, um mit anderen Spielern zu interagieren und Teams zu bilden.

Neben dem Stadtzentrum und den Außenbezirken gibt es die offenen Bereiche des heißen und staubigen Steilkönig sowie den üppigen aber merkwürdigen Schrägwald zu entdecken und vollständig zu erkunden.

Die neuen Multiplayer-Optionen

Doch auch am Kern-Gameplay wird „Plants vs. Zombies Schlacht um Neighborville“ mächtig schrauben. 20 vollständig anpassbare Charakterklassen stehen euch in den Multiplayer-Schlachten zur Wahl.

Mit von der Partie sind neben bekannten Gesichtern, wie Erbsenkanone und Schnapper, einige neue Charaktere wie Giftporling, die Meisterin der Schatten, und die Disco-Queen Miss Elektra. Ebenso ist eine Teamspiel-Klasse in beiden Fraktionen enthalten: Eiche und Eichel (Pflanzen) und Weltraum-Kadett (Zombies).

Auf PlayStation 4 und Xbox One könnt ihr online im Splitscreen-Modus antreten oder mit Freunden an einer Konsole gemeinsam in sechs verschiedenen Spielmodi in die Schlacht ziehen. Zudem soll es ab Oktober Festivals im Spiel geben, in denen ihr besondere Saison-Belohnungen freischalten könnt.

Gründer dürfen sofort loslegen

Eine zeitlich limitierte Founder’s Edition von „Plants vs. Zombies Schlacht um Neighborville“ ist ab sofort für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Wenn ihr euch diese bis zum 30. September sichert, könnt ihr direkt ins Spiel starten.

Als Gründungsmitglied habt ihr von nun an sechs Wochen vor der Veröffentlichung die Möglichkeit, jede Woche neue Spielinhalte, einschließlich Multiplayer-Modi, offene Regionen und andere aufregende Features anzuspielen. Weitere Details zu den Inhalten findet ihr im offiziellen Blog.