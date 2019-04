Planet Zoo - Managt euren eigenen Tierpark in der neuen Simulation von Frontier

Die Entwickler bei Frontier Developments dürfen mit Stolz ihr neues Baby präsentieren. In „Planet Zoo“ werfen sie euch in die Rolle eines Zoodirektors. Ihr baut einen eigenen Park auf, lockt Besucher herein und sorgt euch um die Bedürfnisse der großen und kleinen Tiere in ihren Gehegen.

Frontier Development, die in den letzten Jahren Planet Coaster und Jurassic World Evolution hervorgebracht haben, haben ihr neues Spiel offiziell enthüllt. Mit Planet Zoo erfüllen sie nicht nur sich selbst, sondern auch den langjährigen Fans einen Traum. Denn endlich dürft ihr euren eigenen Tierpark managen.

„Planet Zoo“ versetzt euch in die Rolle eines Zoodirektors. Ihr müsst einen Park aus dem Boden stampfen, der dank den weiterentwickelten Elementen seit „Planet Coaster“ nun noch einfacher zu errichten sein soll. In den Gehegen platziert ihr dann Löwenbabies, Elefanten oder auch besonders exotische Tierchen aus aller Welt. Ganz wichtig: Dabei müsst ihr auf die verschiedenen Ansprüche der Exemplare achten.

Denn in „Planet Zoo“ soll jedes Tier ein Individuum sein, das ganz eigene Bedürfnisse mit sich bringt. Artenschutz und Haltung stehen im Vordergrund. Auch, wenn ihr eigentlich darauf bedacht seid, möglichst viele Besucher in euren Park zu locken. Also hebt ihr einen Fluss für die Nilpferde aus oder lasst es im Gehege der Wölfe schneien, damit sie sich heimisch fühlen.

Schon jetzt haben die Entwickler versprochen, dass sich die Kreationen eures Parks mit der gesamten Community von „Planet Zoo“ teilen lassen. Das neue Spiel von Frontier wird noch im Herbst 2019 auf dem PC landen. Einen genaueren Termin gibt es bislang noch nicht.