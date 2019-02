A Plague Tale: Innocence - Neue Videos zum rattenscharfen Adventure veröffentlicht

Mit A Plague Tale: Innocence von Entwickler Asobo Studio erwartet uns im Mai ein atmosphärischer Adventure-Geheimtipp. In einem neuen Video liefern die Entwickler jetzt weitere Eindrücke zur Entstehung des Spiels, außerdem gibt es knapp 20 Minuten frisches Gameplay aus dem düsteren Abenteuer.

Das düstere Pest-Adventure A Plague Tale: Innocence könnte im Mai 2019 ein echter Geheimtipp werden. Auf einem Preview-Event in Paris konnten wir uns bereits von den Qualitäten des emotionalen Titels überzeugen, jetzt liefern die Entwickler mit dem dritten und letzten Video zur Entstehung des Spiels neue Einrücke aus dem mittelalterlichen Frankreich.

A Plague Tale: Innocence Auf der Flucht vor Ratten und der Inquisition

Kinder der Pest

Das dritte Video dreht sich um die Rolle der Kinder im Spiel, die sich im mittelalterlichen Frankreich mit der Pest und der dazugehörigen Rattenplage herumschlagen müssen. Dabei sind die Nagetiere ein wichtiger Bestandteil der Spielerfahrung und haben enorme Auswirkungen auf das Gameplay.

Niemand soll vor den Pestratten sicher sein. Zu Beginn der Entwicklung standen die Ratten nach den Protagonisten und der Story nur an zweiter Stelle, was sich im Laufe der Arbeiten jedoch geändert hat.

In A Plague Tale: Innocence stellen die gefährlichen Tiere ein Kernelement der Spielerfahrung dar, das alle Gameplay-Elemente beeinflusst. Da die Viecher das Licht scheuen, sind Fackeln und andere Lichtquellen eure stärkste Waffe.

A Plague Tale: Innocence Release-Termin bekannt, Titel erscheint bereits in Kürze

Wie das Ganze im Spiel aussieht, zeigen die Kollegen von IGN in einem brandneuen, 20-minütigen Gameplayvideo zu A Plague Tale: Innocence. Erscheinen wird das Spiel am 14. Mai für PC, PlayStation 4 und Xbox One.