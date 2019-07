Pillars of Eternity - Erscheint in zwei Wochen für Nintendo Switch

Obsidian Entertainment hat angekündigt, dass „Pillars of Eternity“ bereits in zwei Wochen für die Nintendo Switch erscheinen wird. Noch in diesem Jahr soll zusätzlich auch der Nachfolger auf der Hybridkonsole veröffentlicht werden.

Eine sommerliche Überraschung seitens Obsidian Entertainment: Das originale Pillars of Eternity soll bereits am 08. August 2019 für die Nintendo Switch erscheinen. Das gab der Entwickler auf seinem offiziellen Twitter-Profil bekannt.

Die „Pillars of Eternity: Complete Edition“ enthält das Hauptspiel, alle DLC und die beiden „White March“-Erweiterungen. Die Vorbestellungen sind bereits im Nintendo eShop gestartet, die Portierung kostet allerdings stolze 49,99 Euro.

Nachfolger kommt ebenfalls auf die Switch

Die Umsetzung für Nintendo Switch übernimmt das US-amerikanische Studio Versus Evil. Laut eigenen Angaben soll „Pillars of Eternity“ sowohl für den Fernseher- als auch für den Handheld-Modus optimiert worden sein.

Noch in diesem Jahr soll im Übrigen der offizielle Nachfolger Pillars of Eternity 2: Deadfire für die Nintendo Switch und zeitgleich auch für PS4 und Xbox One erscheinen. Ein genauer Releasetermin ist aktuell aber npch nicht bekannt.