Pigeon Simulator - Neues Spiel der I am Bread-Macher angekündigt

Bossa Studios kündigte einen neuen Stern am Simulationshimmel an. Oder besser gesagt: eine neue Taube. Denn laut einem Trailer befindet sich der „Pigeon Simulator“ in Entwicklung.

Wer kennt es nicht? Man sitzt auf einer Park-Bank und schaut sehnsüchtig den Tauben nach, die über den Baumwipfeln elegant ihre Kreise ziehen – oder wahnsinnig unsere Sandwich-Krümel vom Boden picken. Da möchte man doch glatt in die Haut dieser artenreichen Vogelart schlüpfen.

So in etwa dachten womöglich die Entwickler von Bossa Studios, denn diese veröffentlichten nun einen Ankündigungstrailer zu ihrem neusten Titel Pigeon Simulator. Darin spielt man – welch Überraschung – eine Taube, die in einer Großstadt offenbar allerlei Chaos verursachen kann.

Bad Ass-Tauben

Wie schon in I am Bread, dem glutenhaltigen Vorgänger des Taubensimulators, kann hier eine eher ungewöhnliche Spielerfahrung gemacht werden, die uns dem sonderbaren Leben einer Taube etwas näherbringen könnte. Explosionen, Zerstörung und Angriffe auf Menschen sind dabei nicht ausgeschlossen.

Wann das Spiel erscheinen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Den Trailer haben wir euch allerdings unterhalb dieser Meldung eingebunden.