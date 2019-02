Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy - HD-Versionen erscheinen im April, Sprach-Patch kommt im Sommer

Mit Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy erscheinen die ersten drei Spiele der Reihe im April in High Definition aufbereitet für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und Steam. Auf eine deutsche Lokalisierung werdet ihr jedoch bis Sommer warten müssen.

Das auf der TGS 2018 angekündigte HD-Remaster der Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy hat endlich einen Releasetermin für westliche Territorien, während der Titel in Japan bereits erhältlich ist. Ab dem 09. April wird die Visual-Novel-Trilogie für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC als Download erhältlich sein. Eine Retail-Version gibt es nur in Japan und Südostasien, diese enthält jedoch zudem englische Sprachausgabe und Texte.

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy Erscheint im Frühjahr 2019 auch für Switch, PS4, Xbox One und PC

Multilanguage-Patch für Sommer geplant

Auch die hiesige Fassung wird beim Erscheinen lediglich Englisch und Japanisch als verfügbare Sprachen bieten. In einem Tweet kündigte Capcom jedoch an, dass man im Sommer einen Patch mit den Sprachen Deutsch, Französisch, Koreanisch und Chinesisch nachreichen wird.

Wer also statt "Objection!" lieber "Einspruch!" hören möchte, wird sich noch ein wenig gedulden müssen. Abgesehen von der in HD überarbeiteten Grafik und den zusätzlichen Sprachen werden die HD-Remaster identisch mit den Fassungen für Nintendo 3DS und iOS sein.