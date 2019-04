Phantastische Tierwesen 3 - Kommt erst 2021 in die Kinos, offizieller Kinostart enthüllt!

Warner Bros. Pictures entüllt den Kinostart von „Phantastische Tierwesen 3“. Die von Fans heiß erwartete Fortsetzung um Grindelwald und Newt Scamander lässt jedoch länger auf sich warten als gedacht.

Nachdem „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ letzten Herbst im Kino zu sehen war und seit diesem Monat auch fürs Heimkino erhältlich ist, warten Fans gespannt auf die kommende Fortsetzung – zumal die familiäre Enthüllung am Ende von „Grindelwalds Verbrechen“ für viele überraschte Gesichter gesorgt haben sollte.

„Phantastische Tierwesen 3“ kommt 2021

Nun gab Warner Bros. das offizielle Startdatum von Phantastische Tierwesen 3 bekannt. Fans müssen länger auf die weiteren Geschehnisse um Grindelwald (Johnny Depp) und Newt Scamander (Eddie Redmayne) warten, als noch beim Vorgängerfilm.

Wie Warner Bros. Pictures Anfang dieser Woche mitteilte, wird „Phantastische Tierwesen 3“ ab dem 12. November 2021 in den USA über die Kinoleinwände flimmern. In Deutschland kommen Filme traditionsgemäß an Donnerstagen ins Kino. Dementsprechend könnte der Filme hierzulande sogar einen Tag früher starten. Beim 12. November 2021 handelt es sich nämlich um einen Freitag.

Produktion beginnt im Frühling

Damit müssen Fans deutlich länger auf den nächsten „Tierwesen“-Film warten als gedacht. Die ersten beiden Teile kamen 2016 und 2018 ins Kino, wodurch Fans sich auf die Fortsetzung im Jahr 2020 einstellten. Warner Bros. bringt „Phantastische Tierwesen 3“ jedoch ein geschlagenes Jahr später in die Lichtspielhäuser.

"Wir sind begeistert über die 'Phantastische Tierwesen'-Reihe und haben vollstes Vertrauen in sie. Wir glauben, dass das neue Veröffentlichungsdatum den Filmemachern die Zeit und den Raum geben wird, ihre Kunst vollständig zu entfalten und unseren Fans den bestmöglichen Film zu liefern", ließ Toby Emmerich von der Warner Bros. Pictures Group verlauten.

Die Produktion des dritten Teils der „Harry Potter“-Nachfolgefilmreihe soll in diesem Frühling beginnen. Insgesamt sind fünf „Phantastische Tierwesen“-Filme geplant.