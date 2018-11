Path of Exile - Umsetzung für PlayStation 4 bestätigt

Das kostenlose Action-RPG Path of Exile wird für PlayStation 4 erscheinen. Entwickler Grinding Gears Games hat die Umsetzung offiziell bestätigt. Der Diablo-Konkurrent soll noch im Dezember veröffentlicht werden.

Rechtzeitig zur kalten Jahreszeit lädt Entwickler Grinding Gear Games zur Monsterhatz auf PlayStation 4, denn das kostenlose Action-Rollenspiel Path of Exile wird für die aktuelle Sony-Konsole erscheinen.

Path of Exile Wie Diablo 3, nur besser?

Release auf PlayStation 4 im Dezember

Nachdem das Action-RPG Path of Exile bereits seit einer Weile für PC und Xbox One erhältlich ist, dürfen im Dezember also endlich auch PlayStation-Spieler die düstere Fantasywelt von Wraeclast erkunden.

Aus spielerischer Sicht dürft ihr euch auf einen gelungenen und noch dazu kostenlosen Diablo-Konkurrenten freuen, der euch mit seiner riesigen Welt und zahlreichen Items stundenlang an den Bildschirm fesseln wird. Mit von der Partie sind ein Online-Multiplayer für maximal sechs Spieler und ein Koop-Modus.

Bereits am 07. Dezember erscheint das umfangreiche Update auf Version 3.5.0 für alle Systeme, das unter anderem private Ligen und umfangreiche Modifikationen einführt.

Die Umsetzung für PlayStation 4 soll ebenfalls im Dezember erscheinen, einen konkreten Termin nennen die Entwickler allerdings noch nicht.