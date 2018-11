Parasite Eve - Remake in Planung? Square Enix meldet neues Patent an

Square Enix hat neue Pläne mit der Marke Parasite Eve. Sie haben entsprechendes Patent in Europa angemeldet. Erwartet uns ein Remake, Reboot oder gar eine Fortsetzung zum Survival-Horror-RPG?

Der Publisher und Entwickler Square Enix hat einen neue Marke in Europa angemeldet. Parasite Eve wird nach dem dritten Ableger ganz offensichtlich ein weiteres Spiel aus der Reihe erhalten. Noch ist unklar, ob es sich dabei um ein Remake, eine Art Reboot der Marke oder um eine schlichte Fortsetzung handelt.

Parasite Eve kommt zurück!

Der Sci-Fi-Survival-Horror mit Rollenspielelementen fand mit Parasite Eve 3 und dem Namen The 3rd Birthday im Jahre 2010 auf der PlayStation Portable vorerst ein Ende. Danach wurde es recht still um die Marke. Bis jetzt!

Dabei hatte sich Parasite Eve mit seinem einzigartigen Sci-Fi-Horror-Artstyle lange Zeit in die Köpfe der Spieler eingebrannt. Inhaltlich erinnern einige Stilelemente an japanische Horrorklassiker wie The Grudge oder The Ring. Der erste Teil wurde im Jahre 1998 für die PlayStation veröffentlicht, ein Jahr später folgte das Sequel Parasite Eve II. Das Franchise basiert auf die gleichnamige Novel von Hideaki Sena aus dem Jahre 1995. Es gibt sogar eine Filmadaption und zwei Manga zu der Marke.

Womöglich erinnert ihr euch noch an das Cover von Parasite Eve II für die PlayStation: