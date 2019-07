Paper Mario: Die Legende vom Äonentor - Fans wollen Nintendo überzeugen, das RPG neu aufzulegen

Das Nintendo GameCube-RPG „Paper Mario: Die Legende vom Äonentor“ soll ein Remaster erhalten – zumindest wenn es nach den Fans ginge. Auf Twitter liegt zurzeit der Hashtag #RemasterThousandYearDoor in den Trends, mit dem viele Fans Nintendo zu einem Remaster überreden wollen.

Für viele Fans stellt Paper Mario: Die Legende vom Äonentor zweifellos der beste Ableger der Reihe dar. Als Fortsetzung zum N64-Klassiker „Paper Mario“ erschien „Die Legende vom Äonentor“ im Jahre 2004 für den Nintendo GameCube. Im Gegensatz zum Serienerstling bekam der zweite Teil jedoch nie einen Re-Release spendiert.

Fans wollen ein Remaster von „Paper Mario 2“

Nun versuchen viele Fans Nintendo davon zu überzeugen, „Paper Mario: Die Legende vom Äonentor“ als Remaster neu aufzulegen. Der Titel soll in aufgefrischter Grafik für die Nintendo Switch erscheinen. Die Fans begannen den Hashtag #RemasterThousandYearDoor (so heißt der Titel in der englischsprachigen Version) bei Twitter zu nutzen, um die Aufmerksamkeit von Nintendo auf dieses Spiel zu lenken. Zwischenzeitlich landete der Hashtag sogar auf Platz 1 der amerikanischen Twitter-Trends.

Die „Fan-Bewegung“ ist groß, doch was brachte den Stein ins Rollen? Der YouTuber Arlo forderte in einem Video zu dieser Aktion auf. In dem Video erklärt er seine Enttäuschung über die neueren Ableger der „Paper Mario“-Reihe und dass mit genügend Zusammenarbeit der Fans Nintendo, die Entwickler der Reihe umgestimmt werden können. Er stellte sogar eine Petition bei Chance.org auf.

Gibt es eine Chance auf ein Remaster?

Diese Aktion könnte sich durchaus als effektiv erweisen. Denn in einem Interview, dass GameXplain vor rund vier Jahren mit Risa Tabata, ihres Zeichens Assistant Producer bei Nintendo, führte, machte sie deutlich, dass Nintendo durchaus ein Remaster von „Paper Mario: Die Legende vom Äonentor“ in Betracht ziehen könnte, wenn sich die Fans dazu äußern.

Ob die Aktion von Arlo dafür also ausreicht? Weitere YouTuber springen ebenfalls auf den Zug auf. Einige Twitter-Postings präsentierten wir euch hier.

Ihr wollt ebenfalls ein Remaster von „Paper Mario: Die Legende vom Äonentor“ und das beliebte RPG in neuem Glanz auf der Nintendo Switch genießen? Dann lasst es Nintendo wissen und macht bei der Aktion mit. Äußert euren Wunsch auf Twitter – auf höfliche Weise, wie Arlo bekräftigt – und nutzt den Hashtag #RemasterThousandYearDoor.