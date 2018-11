Overwatch - Eine Woche kostenlos spielbar!

In wenigen Tagen starten die Overwatch-Gratistage, die es ermöglichen, den Helden-Shooter von Blizzard kostenlos auszuprobieren. Alle 29 Helden sind hier inbegriffen. Wir verraten euch alles, was ihr wissen müsst.

Blizzard lässt verkünden, dass die Overwatch-Gratistage vor der Tür stehen! Im kommenden November wird es eine ganze Woche geben, in der interessierte Spieler in den kompetitiven Multiplayer-Shooter reinschnuppern können.

Die Overwatch-Gratistage

Ihr möchtet Overwatch vollkommen kostenlos spielen? Dann solltet ihr den 20. November 2018 im Blick behalten. An diesem Tag um 20 Uhr deutscher Zeit fällt der Startschuss. Das ganze Gratisspektakel wird dann einschließlich bis zum 27. November um 9 Uhr deutscher Zeit stattfinden.

Dabei gilt es zu beachten, dass ihr alle 29 Helden Spielen könnt. Darunter fällt auch der Neuzugang Ashe, die furchtlose Anführerin der Deadlock Gang. Die Gratistage kommen also wie gerufen, um die neue Revolverheldin einmal auszuprobieren.

Wichtig: Wenn ihr einen Fortschritt in der genannten Zeit erspielt und ihr nach den Gratistagen Overwatch mit demselben Account kauft, bleibt sämtlicher Spielfortschritt erhalten! Der Client kann jetzt schon vorab geladen werden, damit ihr am 20. November direkt losstarten könnt. Die Gratistage gelten gleichermaßen für PC, PS4 und Xbox One.

Falls ihr mehr über den aktuellen Overwatch-Patch und der neuen Heldin wissen möchtet, haben wir hier ein kleines Round-up für euch verfasst. Ihr findet hier zudem alle Infos zu den aktuellen Buffs und Nerfs:

