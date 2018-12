Overwatch - Winterwunderland 2018 angekündigt

Das Winterwunderland 2018 steht in Overwatch vor der Festtagstür. Schon in Kürze wird der neue Event starten, Fans dürfen sich auf eisige Karten und womöglich neue Winteroutfits freuen.

Die Wintertage brechen an und damit kehren etwaige Festlichkeiten ins traute Gamer-Heim ein. Blizzard trumpft zu den meisten Feiertagen mit einem entsprechenden Event-Pendant in den hauseigenen Marken auf. So wird es auch in diesem Jahr wieder ein Winterfest in Overwatch geben, das Winter Wonderland kehrt zurück und das schon bald!

Overwatch Ashe ab sofort spielbar, Balancing-Änderungen unter anderem an Roadhog

Winter Wonderland 2018

Bislang gibt es noch nicht allzu viele Details, was genau geschieht oder wie die Neuerungen aussehen werden. Wir erwarten jedoch neue Skins und weitere kosmetische Artikel, die an den Event angelehnt sind, während alte Outfits in Lootboxen und gegen weniger Credits wieder zu erwerben sind. Insbesondere die neuen Helden wie Ashe oder Wracking Ball werden womöglich mit einem schicken Winteroutfit bestückt.

Zudem ist es denkbar, dass der Spielmodus Mei's Yeti Hunt und der Schneeball-Brawl wieder spielbar gemacht werden. Ob es einen neuen Modus gibt, lässt sich wohl schon in Kürze sagen. In jedem Fall dürft ihr euch schon mal über den neuen, temporären Anstrich der Karte Blizzard World freuen, die schon jetzt in überarbeiteter Form im Teaser zu sehen ist.

Wie Blizzard angekündigt hat, werden die winterlichen Festlichkeiten am 11. Dezember 2018 Einzug halten in Overwatch und am 2. Januar 2018 werden die Lichterketten wieder eingeräumt.

Und so sehen übrigens die Skins aus dem Winterwunderland 2017 aus, die ihr sicherlich wieder freispielen könnt:

Overwatch Das sind alle Skins aus dem Winterwunderland 2017-Event