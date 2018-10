Overwatch - Vermeintlicher Leak deutet auf Held 29 mit dem Namen Nemesis

Aufruhr in der Blizzard-Community: Ein vermeintlicher Leak soll schon jetzt aufzeigen, was Blizzard während der diesjährigen BlizzCon alles ankündigen wird. Overwatch ist mit Held 29, Nemesis, und anderen Details auch mit von der Partie.

Der obligatorische Pre-BlizzCon-Leak ist da. Keine BlizzCon seitens Blizzard geht an den Start, ohne im Vorfeld einen vermeintlich saftigen Leak mit auf den Weg zu bekommen. So fällt er in diesem Jahr ganz besonders schmackhaft für alle Blizzard-Fans aus, Overwatch ist unter anderem auch betroffen.

Im Mittelpunkt des Leaks, der nun vom Redditor The_Question757 geteilt wurde, steht Overwatch mit dem 29. Helden. Dieser hört angeblich auf den Namen Nemesis und verfügt über eine Railgun. Seines Zeichens ein Cyborg, soll er über die Fähigkeiten High Jumps, Electric Nets, Regeneration, und Call Down Nuke verfügen.

Overwatch Sechs weitere Lego-Sets geleakt

Neuer Cinematic, dauerhafter Story-Modus & frische Skins

Passend zum neuen Helden soll ein Cinematic veröffentlicht werden, der sich unter anderem auf McCree, Reaper, Sombra und Held 29 namens Nemesis fokussiert. Mehr Infos sind dem Leak an dieser Stelle nicht zu entnehmen.

Weiter geht es mit frischen Overwatch-Skins. Nachfolgend eine Auflistung mit den neuen Skins, die während der BlizzCon enthüllt werden sollen:

Zenyatta Monk

Mercy Spirit Healer

Genji Blademaster

Sorceress Symmetra

Fallen Junkrat

Kerrigan D.Va

Winston Primal Zerg

Und zu guter Letzt gibt es noch einen Hinweis auf einen Story-Modus, der mit PvE-Missionen auftrumpfen soll, die jedoch nicht an die saisonalen Events gebunden sein sollen. Diese sollen dann via Lootboxen freigeschaltet werden oder alternativ gegen Credits, die ihr im Spiel erhaltet.

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal unterstreichen, dass es sich um eine vollkommen inoffizielle Quelle handelt. Dennoch dürfte es keine große Überraschung werden, dass Blizzard einen neuen Helden auf der diesjährigen BlizzCon ankündigt. Zudem wurden bereits übergreifende Skins veröffentlicht, die sich auf andere Spiele aus dem Blizzard-Universum beziehen. So abwegig klingen einige Infos demnach nicht. Doch am Ende dürfen wir gespannt sein, was Blizzard wirklich für uns bereithält!

Mehr Infos aus dem vermeintlichen Leak zu Diablo:

Diablo Vermeintlicher Leak spricht von Diablo 2 Remastered, Mobile-Spin-off und Druiden-Klasse in Diablo 3