Overwatch - Neues Feature: Jetzt könnt ihr eure letzten Spiele in der Wiederholung ansehen

Nun seid ihr dazu in der Lage euch anzuschauen, wie ein Spieler einen bestimmten Helden steuert und das aus der Sicht vom Helden sowie vom Feind, der attackiert wird. Verschiedene Overlays (Strg + I) helfen euch dabei zu beobachten, was genau bei dem Spieler vor sich ging.

PlayStation 4 - The Last of Us 2 und weitere Exklusivtitel erscheinen auch noch für PS4