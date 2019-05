Overwatch - Neue Havanna-Karte jetzt auf allen Plattformen erhältlich

Blizzards Helden-Shooter „Overwatch“ hat eine neue Eskorte-Karte spendiert bekommen. Darin verschlägt es euch ins malerische Kuba. Havanna ist ab sofort auf allen Plattformen erhältlich.

Rund zwei Wochen nach der offiziellen Vorstellung ist die Eskorte-Karte Havanna in Overwatch ab sofort auf den Liveservern aller Plattformen verfügbar. In der malerischen Umgebung der Karibikinsel-Metropole sorgen verwinkelte Gassen und eine gewaltige Festung für spannende Matches.

Neue Eskorte-Map Havanna

Mitte April kündigte Game Director Jef Kaplan mit Havanna eine neue Karte für den Helden-Shooter „Overwatch“ an, die bereits im Rahmen des Sturmzeichen-Archiv-Events zu sehen war.

Ab sofort steht die Map auf allen Plattformen zur Verfügung. Laut der offiziellen Beschreibung ist sie in der Region gelegen, in der der bekannte Talon-Buchhalter Maximilien operierte, um den sich auch das Sturmzeichen-Event drehte.

Havanna besticht mit hellen Farben und einer abwechslungsreichen Umgebung. Neben einer riesigen Rum-Destillerie kämpft ihr unter anderem in verwinkelten Gassen und einer gewaltigen Festung.

Als Eskorte-Karte liegt das Ziel der Angreifer darin, die Fracht bis zu ihrem Ziel durch die Karte zu bewegen, was die Verteidiger natürlich verhindern müssen. Havanna markiert die insgesamt sechste Map des beliebten Spielmodus in „Overwatch“.

Während ihr Havanna ab sofort im Livebetrieb ausprobieren könnt, soll die Einführung in die Competitive-Play-Listen von „Overwatch“ erst am 21. Mai erfolgen. Genug Zeit also, euch mit der neuen Umgebung vertraut zu machen.