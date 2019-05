Overwatch - Jubiläums-Event und Free Trial in dieser Woche

Blizzards Helden-Shooter „Overwatch“ feiert Geburtstag und hat Geschenke im Gepäck. In dieser Woche geht das Jubiläums-Event an den Start. Zeitgleich können alle Interessierten den Shooter kostenlos ausprobieren.

Der Hero-Shooter Overwatch von Blizzard Entertainment feiert in dieser Woche seinen dritten Geburtstag. Wie bereits in den vergangenen Jahren feiern die Macher den Ehrentag mit einem Jubiläums-Event und einer kostenlosen Testversion.

Overwatch Neue Havanna-Karte jetzt auf allen Plattformen erhältlich

Die Geburtstagsfeier von „Overwatch“ kommt mit einigen coolen Neuerungen daher. Insgesamt dürft ihr euch über sechs neue legendäre Skins und drei epische Skins freuen. Welche Charaktere mit neuen Designs ausgestattet werden, ist allerdings noch nicht ganz klar.

Lediglich von D.Va ist bekannt, dass die Dame einen coolen neuen Skin spendiert bekommt, der laut Game Director Jeff Kaplan „das Internet zerstören wird“. Auf dem offiziellen Twitter-Account des Spiels wurde der neue Skin jetzt bereits angeteasert.

Time to raise my GPA.



Hit the books as Academy D․Va!



Overwatch Anniversary begins on May 21! pic.twitter.com/yLoZdchlE4