Overwatch - Jetzt Warcraft-Skins durch virtuelles BlizzCon 2019-Ticket sichern

Das virtuelle Ticket für die BlizzCon 2019 bietet wieder einige kosmetische Items für alle Blizzard-Games. Darunter befinden sich Warcraft-Outfits für „Overwatch“ wie ein Illidan-Skin für Genji.

Blizzard hat kürzlich bekannt gegeben, was im virtuellen Ticket für die BlizzCon 2019 enthalten sein wird. Wir haben nun also einen Überblick über alle Boni, die das Ticket der diesjährigen Convention liefert.

Virtuelles BlizzCon-Ticket kaufen

Allem voran könnt ihr das virtuelle Ticket schon jetzt kaufen. Es gewährt euch Zugang zu exklusiven Panels, die während der BlizzCon 2019 abgehalten werden. Ihr könnt also ganz entspannt von zu Hause aus nachverfolgen, was auf der beliebten Blizzard-Messe so vor sich geht:

Doch neben den Cosplay- und Musik-Shows, Entwicklergesprächsrunden und weiteren Panels zu den hauseigenen Spielen gibt es als Bonus die begehrten Bonus-Items obendrauf, die für die breite Palette Blizzard-Games angedacht ist.

In diesem Jahr gibt es für World of Warcraft die Outfits von Finduin und Gillvanas sowie das Wendigo Woolies-Outfit. Heroes of the Storm wird mit einem Spray, Porträt und einem speziellen Mount (Celestial Deepcrawler) versehen, während StarCraft 2 drei neue „StarCraft: Brood War“-Einheiten-Skins und Porträts erhält.

Besonders spannend wird es zudem für alle Diablo-Spieler. Hier gibt es neue Flügel, die für den jeweiligen Diablo 3-Charakter ausgerüstet werden können. Hearthstone-Spieler erhalten zudem einen exklusiven Kartenrücken und sogar eine (goldene) legendäre Karte.

Abschließend gibt es noch eine kleine Anlehnung an Warcraft für alle Overwatch-Fans. Genji und Symmetra erhalten jeweils einen WoW-Skin. Hierbei handelt es sich um Illidan, in dessen Gewand Genji-Spieler fortan schlüpfen können, während alle Symmetra-Mains mit Tyrandes Outfit durch die Gegend laufen. Hier seht ihr die Skins in ihrer vollen Pracht: