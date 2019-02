Overwatch - Held 30 namens Baptiste bestätigt: Das ist die Hintergrundgeschichte

Der neue Held wurde final enthüllt. Die Overwatch-Spieler bekommen es fortan mit dem Kämpfer Baptiste zu tun, der als Healer fungiert und kräftig austeilt, wenn es die Situation erfordert.

In den vergangenen Tagen gab es einige Teaser seitens Blizzard, die auf Held 30 in Overwatch hindeuten sollten. Nun haben wir die offizielle Bestätigung und den ersten Einblick auf den Helden namens Baptiste. Die Entwickler haben ein Video mit seiner Hintergrundgeschichte veröffentlicht.

Held 30: Baptiste

Falls ihr schon ganz gespannt auf den neuen Helden in Overwatch wartet, dann müsst ihr euch sicher nicht mehr allzu lange gedulden. Baptiste wird der nächste Champion, doch wann dieser erscheint, ist bisher noch unklar. Blizzard beschreibt ihn als Feldsanitäter:

"Manchmal bedeutet das eine helfende Hand … manchmal eine Kugel."

Ähnlich wie Moira wird Baptiste also für Heilung im Team sorgen, während er an anderer Stelle kräftig austeilen kann, wenn es die Situation erfordert. Allem Anschein nach verfügt seine Waffe über zwei verschiedene Feuermodi. Wir dürfen gespannt sein, wie er sich in die einzelnen Partien integrieren lässt.

Bis der neue Held erscheint, könnt ihr euch die Zeit mit der neuen Karte ''Paris'' vertreiben, die erst kürzlich den Weg auf die Liveserver fand:

