Overwatch - Fans fordern Link für die Nintendo Switch, so könnte der Skin aussehen

Falls ihr euch schon einmal die Frage gestellt habt, wie Link aus dem „The Legend of Zelda“-Franchise in „Overwatch“ aussehen würde, gibt es hier die passende Antwort, die euch garantiert aus den Socken haut!

Welch Überraschung: Was aussieht wie ein Animationsvideo aus dem Hause Blizzard, ist im Grunde gar keines. Der Künstler Jeremey Vitry und die Animationsfindigen Stéphane Vidélo, Philémon Belhomme sowie der VFX-Meister Etienne Pov zeigen sich für dieses kleine audiovisuelle Kunstwerk verantwortlich, nachdem Vitry zuerst das Artwork für diesen Skin geliefert hat. Wir haben euch das Video nachfolgend eingebunden, das ihr auf jeden Fall sehen müsst:

Wie würde Link in Overwatch aussehen?

Was also aussieht wie der wahrgewordenen Crossover-Traum eines jeden Zelda- und Overwatch-Fans, ist lediglich eine Fankreation aus der Community. Die Overwatch-Spieler sind trotzdem aus dem Häuschen, so regt das Kunstwerk doch die Fantasie der Spieler an, wie ein Link im Spiel aussehen könnte.

Was wäre also, wenn Blizzard und Nintendo mit solch einem Crossover auftrumpfen würden? Möglich wäre ein spezieller Skin für Brigitte, die bereits mit einer Einhandwaffe und einem Schild daherkommt. Ob dies jedoch jemals in die Realität umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Ich wage es zwar zu bezweifeln, aber dass der Schrei nach Nintendo-Crossover-Skins laut ist, wissen wir bereits seit der Ankündigung von „Overwatch“ auf der Nintendo Switch.

So haben einige Künstler bereits vor einiger Zeit einige passende Overwatch-Nintendo-Crossover gebastelt. Einige mehr und einige weniger passend. Falls ihr einen Blick auf die Kreativität der Community werfen möchtet, dann solltet ihr hier vorbeisehen:

Overwatch erscheint am 15. Oktober 2019 für die Nintendo Switch. Für den PC, die PS4 und Xbox One ist der Multiplayer-Hero-Shooter bereits erhältlich.