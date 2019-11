Overwatch 2 - Was passiert mit den kosmetischen Items aus Overwatch?

Overwatch-Spieler fürchten um ihre hart erkämpfte Beute. Doch was passiert mit all denn kosmetischen Items aus dem ersten Teil, wenn das Sequel „Overwatch 2“ erscheint?

Bereits im Vorfeld zur Ankündigung von Overwatch 2 haben sich die Spieler gefragt, was mit ihren Errungenschaften und dem Fortschritt aus Overwatch passiert, wenn tatsächlich ein Sequel zum kompetitiven Hero-Shooter erscheint. Sind die hart erkämpften, kosmetischen Items wie Skins, Emotes oder Highlight-Intros dann für die Katz?

Was passiert also mit den kosmetischen Items aus „Overwatch“, wenn „Overwatch 2“ erscheint? Blizzard ist sich der Problematik bewusst, dass sie die aktive Community nicht einfach ohne ihren Fortschritt auf ein Sequel loslassen können. Deshalb haben sie im Rahmen der Enthüllung sogleich die wichtigsten Fragen beantwortet.

Fortschritt sicher, Community spielübergreifend

Allem voran brauchen die Spieler keine Angst haben, denn Jeff Kaplan hat direkt bestätigt, dass sämtliche kosmetische Inhalte aus „Overwatch“ in „Overwatch 2“ erhalten bleiben! Heißt also, wenn ihr auf „Overwatch 2“ wechselt, bleibt euer wertvoller Loot erhalten, alle Errungenschaften und Sammlungen wie seltene Skins nehmt ihr mit.

Martin Metzler, Senior Territory PR Manager DACH & Northern Europe bei Blizzard, bestätigt zudem:

„Overwatch-Spieler werden in PvP-Mehrspielermodi Seite an Seite mit Spielern von Overwatch 2 kämpfen können. Darüber hinaus erhalten Overwatch-Spieler auch Zugang zu den Helden und Karten von Overwatch 2, sodass die PvP-Erfahrung der Community auch in der Ära von Overwatch 2 weiterhin dynamisch bleibt.“

Demnach müsst ihr nicht mal zwingend umsteigen. Blizzard möchte die Community auf keinen Fall in zwei Lager spalten. Deshalb gibt es für die Spiele in Zukunft eine geteilte Multiplayer-Umgebung. Das bedeutet wiederum, dass Spieler aus dem ersten Ableger und Spieler des Sequels in einem Pool landen.

Lediglich auf die Annehmlichkeiten wie die Story- und Helden-Missionen oder der verbesserten Grafik aus „Overwatch 2“ müssen die Spieler des ersten Teils dann verzichten.

