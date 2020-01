Overwatch 2 - Sequel schon in diesem Jahr? Sony-Leak könnte Release-Zeitraum verraten

Keiner weiß bislang, wann „Overwatch 2“ erscheint. Blizzard hüllt sich diesbezüglich noch in Schweigen. Aber wie es aussieht, könnte Sony nun ausversehen den Release-Zeitraum verraten haben.

Im Zuge der BlizzCon 2019 hat Blizzard einen offiziellen Nachfolger zu Overwatch angekündigt. Während wir einen umfangreichen Ersteindruck von dem bekommen haben, was die Entwickler des Hero-Shooters planen, blieb eine Frage gänzlich ungeklärt. Wann erscheint Overwatch 2?

Overwatch 2-Release in 2020?

Zuerst machte es nicht den Anschein, als würde das Spiel sonderlich bald erscheinen. So ließ Game Director Jeff Kaplan anmerken, dass wir nicht allzu bald mit einem Release rechnen sollten. Aber ganz so lange müssen wir am Ende dann womöglich doch nicht warten.

Zumindest wenn es nach PlayStation Brasilien geht, denn der brasilianische Twitter-Account zur PlayStation-Marke hat kürzlich innerhalb eines Postings verraten, dass „Overwatch 2“ noch in diesem Jahr erscheinen soll. Dieser Tweet wurde zwar kurze Zeit später wieder gelöscht, doch haben wir nun trotzdem den Anhaltspunkt, dass wir mit dem Spiel in diesem Jahr rechnen könnten.

Es kann sich natürlich auch nur um einen Fehler gehandelt haben, und zwar in der Hinsicht, dass das Spiel gar nicht 2020 erscheint. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass solche Twitter-Postings recht ungewollt neue Informationen preisgeben.

Wir warten mal ab, was Blizzard in den nächsten Monaten so alles verrät. Und wenn wir Glück haben, erscheint das Spiel sogar direkt für die PS5 und Xbox Series X.

