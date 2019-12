Overwatch 2 - Radikale Änderungen am Multiplayer laut Jeff Kaplan

Der Hero-Shooter „Overwatch“ wird spätestens mit dem Nachfolger „Overwatch 2“ einen großen Wandel erfahren, der sogar den PvP-Modus betrifft.

Overwatch erhält einen offiziellen Nachfolger, der ein wenig mehr Fokus auf die Geschichte der bekannten Overwatch-Helden legen wird. Doch der PvP-Modus wird ebenfalls einem kräftigen Update unterzogen. Dieser könnte sogar noch größer ausfallen, als wir es bislang angenommen hatten.

Overwatch 2 Nachfolger zum beliebten Multiplayer-Shooter offiziell angekündigt

PvP-Modus wird verbessert

Jeff Kaplan hat sich erst kürzlich zum Edge Magazine zu Wort gemeldet, der von bemerkenswerten Neuerungen spricht. Sie experimentieren derzeit nämlich mit „drastischen Änderungen am PvP-Modus“.

Unklar ist, welche Änderungen hiermit gemeint sind. Obgleich diese Anpassungen dann sicherlich auch für „Overwatch“ gelten würden, ist es unwahrscheinlich, dass wir sie vor dem Release von „Overwatch 2“ zu Gesicht bekommen. Es könnte außerdem sein, dass nicht alle Änderungen im Spiel landen.

Fakt ist jedoch, dass sie derzeit am Ausprobieren sind und neue Ideen verbauen möchten, die jetzt schon angeteast werden. Kaplan sprach in dem Zusammenhang über Role-Lock, einem Feature, das jedem Spieler eine feste Rolle zukommen lässt. Es handelt sich also um Features, die das Spiel insgesamt verbessern sollen, nicht nur um Balancing-Updates. Und dass sie jetzt schon darüber sprechen, könnte bedeuten, dass sie bereits über die ersten Tests hinaus sind. Wir dürfen gespannt sein, was die PvP-Updates bieten werden.

Overwatch 2 Was passiert mit den kosmetischen Items aus Overwatch?

Wenn es diesbezüglich mehr zu berichten gibt, erfahrt ihr es auf PlayCentral.de. Derweil könnt ihr euch noch die Zeit mit „Overwatch“ vertreiben, das auch weiterhin mit Updates bestückt wird. Mehr zu Overwatch 2 erfahrt ihr hier: