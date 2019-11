Overwatch 2 - Kommt die Junker Queen mit dem Sequel?

Blizzard bestätigt neue Overwatch-Helden, die im Rahmen von „Overwatch 2“ ihren Weg ins Spiel finden werden. Es wurden mehrere unangekündigte Helden bestätigt. Ist die Junker Queen womöglich einer dieser Charaktere?

Wir haben im bombastischen Ankündigungstrailer zu Overwatch 2 bereits die kanadische Heldin Sojourn gesehen, die seitens Blizzard bereits bestätigt wurde und eine große Rolle in den Story-Missionen spielen soll, die das Sequel zu großen Teilen auszeichnet.

Overwatch 2 Neue Heldin Sojourn bestätigt, kommt erstmals aus Kanada

Zudem gab es bereits ein paar neue flotte, akrobatische Aktionen von Echo zu sehen, die wir ebenfalls bislang im Overwatch-Kader schmerzlich vermissen. Die Community nimmt zwar an, dass sie spätestens mit „Overwatch 2“ im Spiel landet, doch bestätigt wurde hier noch nichts.

Doch es gibt noch weitere Charaktere, die in der Vergangenheit bereits namentlich erwähnt oder visuell präsentiert wurden, die womöglich eines Tages im Spiel landen könnten. Dazu zählt die Junker Queen.

Sie zählt mit zu den Favoriten in der Community, aber bislang gab es sie noch nicht direkt in einem Cinematic-Trailer oder im Spiel zu sehen. Lediglich in der Hintergrundgeschichte von Wrecking Ball ist sie zu sehen oder auf einigen Sprays. Zudem hören wir ihre Stimme, wenn die Payload den ersten Checkpoint auf Junkertown erreicht. Es gibt also einige solide Hinweise auf den Charakter.

Erscheint die Junker Queen in Overwatch 2?

Bislang haben Jeff Kaplan und sein Overwatch-Team bestätigt, dass es mehrere neue Helden mit „Overwatch 2“ geben wird, die wohl genauer gesagt auch in Overwatch spielbar sein werden. Doch die Junker Queen wurde bislang noch nicht namentlich erwähnt.

Hingegen hat Kaplan verlauten lassen, dass die PvE-Story und Heldenmissionen Hintergrundgeschichte und Lore zu den einzelnen Helden enthalten. Wenn Wrecking Ball oder Junkrat (und Roadhog) zum Beispiel eigene Missionen erhalten, liegt es also nahe, dass wir spätestens dann die Junker Queen in Overwatch begrüßen könnten. Denn sie ist geschichtlich unweigerlich mit diesen Helden verwoben. Als NPC oder gar als spielbarer Charakter? Wir werden sehen!

Overwatch 2 Was passiert mit den kosmetischen Items aus Overwatch?