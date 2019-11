Overwatch 2 - Einige Charaktere sollen in der Story neuen Fokus erhalten

Was passiert in der Story von „Overwatch 2“? Scheinbar sind einige Bilder an die Tagesoberfläche gelangt, die unter anderem ein Renderbild von Efi Oladele zeigen, der Erfinderin von Orisa.

In Overwatch 2 wird es einen neuen Fokus hinsichtlich der geschichtlichen Erzählung geben. Die Geschichtsschreiber rund um Lead Writer Michael Chu sollen laut diversen Quellen einige Charaktere in den Mittelpunkt der Erzählung rücken.

So könnte unter anderem der Hintergrund von Orisa ein wenig mehr Relevanz erhalten, der Beschützerin von Numbani, die ein enges Verhältnis zu ihrer Erfinderin Efi innehält. Diese Figurenkonstellation soll im 2. Teil noch sehr relevant werden.

Overwatch 2 Was passiert mit den kosmetischen Items aus Overwatch?

Story-Bilder mit Efi geleakt

Grund für diese Annahme sind einige Bilder, die nun via Redditor DcoterrificDoc im Netz gelandet sind. Sie zeigen den jungen Erfindergeist Efi erstmals in In-engine-Renderbildern. Die Bilder zeigen einige Gesichtsausdrücke der 11-Jährigen, wie ihr nachfolgend sehen könnt:

© Blizzard Entertainment

Nun wird angenommen, dass sie entweder für die Hauptgeschichte oder gar für eine Helden-Mission abseits der Story-Kampagne relevant sein könnte. Womöglich erhalten wir gar eine eigene Helden-Mission mit Orisa? Oder wir bekommen eine neue Kreation von Efi zu Gesicht?

Overwatch 2 Kommt die Junker Queen mit dem Sequel?

Wie die Story am Ende im Detail aussehen könnte, bleibt abzuwarten. Es handelt sich hier wie gesagt um Spekulationen. Wir dürfen jedoch bis zum Release des Spiels gespannt sein, was die Autoren so alles aus dem Hut zaubern werden. Wann das Spiel erscheint, ist bislang noch nicht bekannt.