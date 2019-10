Overwatch 2 - Bekannter Overwatch-Streamer deutet auf Nachfolger zur BlizzCon 2019

Wird uns während der BlizzCon 2019 eine neue Sequel-Ankündigung zum Overwatch-Universum erwarten? Ein Overwatch-Streamer bestätigt schon jetzt, dass „Overwatch 2“ für die BlizzCon 2019 geplant sei.

Ein glaubwürdiger Leak hat derweil die Blizzard-Community erreicht. Ein bekannter Overwatch-Streamer namens Metro soll laut eigener Aussage bereits über Blizzards Pläne in Kenntnis gesetzt worden sein. Er ist sich sicher, dass Overwatch 2 auf der diesjährigen BlizzCon angekündigt wird.

Overwatch 2 auf der BlizzCon 2019?

Wie die Vergangenheit gezeigt hat, scheint Metro in der Tat in vielerlei Hinsicht mit Blizzard zusammenzuarbeiten und an Insiderinfos zu kommen. Unter anderem konnten seine vorangegangenen Prognosen in Hinsicht auf die BlizzCon 2018 verifiziert werden, als Blizzard tatsächlich die neue Revolver-Heldin Ashe ankündigte. Er meint, dass er die neuen Informationen von jemanden hat, der bei Blizzard arbeitet.

I will double down on this, the game will be called Overwatch 2 and it will not be an expansion to OW. — Metro (@Metro_OW) October 20, 2019

Seine neue Prognose umfasst also allem voran einen offiziellen Nachfolger zu Overwatch. Doch dabei wird es nicht bleiben. Die Fans sollen endlich ihr heißbegehrtes „Diablo 4“ erhalten, während sie sogar an einem „Diablo 2 Remastered“ arbeiten sollen, eines der bestätigten „mehreren Diablo-Projekte“.

Dass Diablo 4 auf der BlizzCon 2019 angekündigt wird, nachdem es im letzten Jahr ausblieb, ist allerdings wohl lange kein Geheimnis mehr. Es gibt bereits erste Hinweise, die auf jenen Spieltitel in naher Zukunft deuten. Unter anderem hat der Gamestar-Kollege Maurice Weber auf das im November erscheinende Artbook „The Art of Diablo“ aufmerksam gemacht, dessen zugehörige Werbung (in der aktuellen Gamestar-Heftausgabe zu finden) schon jetzt auf „Diablo, Diablo II, Diablo III und Diablo IV“ deutet. Blizzard wirbt also schon jetzt mit dem Titel, obgleich der Zeitpunkt dieser Werbeform wohl eher schlecht als recht gewählt wurde, wie es scheint. Immerhin bleibt die offizielle „Diablo 4“-Ankündigung bislang noch offen.

Was bringt Overwatch 2?

Metro hat über die eigentliche Tatsache, dass Overwatch 2 kommen soll, noch weitere Informationen mit auf den Weg gegeben. Die wichtigsten Infos haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

„Overwatch 2“ soll seiner Ansicht nach einen vollwertigen PvE-Modus mit sich bringen, der keinen geringeren Stellenwert als der PvP-Modus einnimmt. So wird der Fokus hier also verschoben, allerdings ist unklar, ob der PvP-Modus ähnlich wie beim Vorgänger bleibt oder in welcher Form er optimiert wird.

Zudem spricht er von einem neuartigen Levelsystem, bei denen ähnlich wie in World of Warcraft neue Fähigkeiten mit der Zeit freigeschaltet beziehungsweise verbessert werden.

For example, there will be an upgrade/change to tracers pulsebomb that makes it so if you stick an opponent, all units close to the target that got stuck will also be stuck with a pulsebomb. — Metro (@Metro_OW) October 18, 2019

Wie glaubwürdig Metros Aussagen am Ende sein werden, können wir zudem spätestens zur BlizzCon anhand des neuen Overwatch-Cinematics einschätzen. Hier soll sich das neue Short-Video auf einen noch jungen Genji, Winston und Mei konzentrieren, in dem Mei in Gefahr gerät und Genji zur Stelle ist. Dieses Cinematic soll sogleich als Ankündigungsvideo für Overwatch 2 dienen.

Eine spannende Zeit, die die Blizzard-Community hier erwartet. Die BlizzCon startet am 1. November 2019. Die virtuelles BlizzCon-Tickets gibt es schon jetzt und es gibt wie jedes Jahr einige Extras:

