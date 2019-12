The Outlast Trials - Entwickler Red Barrels kündigt neuen Ableger an, es ist nicht Outlast 3

Red Barrels hat überraschend den Koop-Multiplayer-Titel „The Outlast Trials“ angekündigt, der im Outlast-Universum angesiedelt ist und euch als Testpersonen an bislang noch unbekannten Experimenten teilhaben lässt.

Entwickler und Publisher Red Barrels hat am gestrigen Mittwoch auf der offiziellen Facebook-Seite zu „Outlast“ einen neuen Ableger der Horror-Reihe angekündigt, bei dem es sich allerdings nicht um Outlast 3 handelt.

The Outlast Trials ist ein Koop-Multiplayer-Titel

Denn das neueste Projekt im Outlast-Universum hört auf den Namen The Outlast Trials und ist ein kooperativer Multiplayer-Titel, der in der Zeit des Kalten Krieges angesiedelt ist. Die Entwickler schreiben in dem Post, dass der Titel es den Spielern ermöglicht, sich den Schrecken zu stellen, die von ihnen selbst oder von anderen Testpersonen erwartet werden.

Das Teaser-Bild haben wir euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

Keine weiteren Details!

Derzeit befindet sich „The Outlast Trials“ noch in der Entwicklung, es kann also noch eine Weile dauern, ehe wir selbst Hand anlegen dürfen. Weitere Details zu dem Titel hat das Studio bislang noch nicht bekannt gegeben. So wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht, für welche Plattformen „The Outlast Trials“ erscheinen wird. Wir tippen aber auf die gewohnten drei Systeme: PlayStation 4, Xbox One und PC.