The Outer Worlds - Tolle Wertungen: Die große Review-Übersicht

Wenige Tage vor dem offiziellen Release sind die ersten Reviews zu „The Outer Worlds“ erschienen. Wir verraten euch, wie der neueste Titel aus der Rollenspiel-Schmiede Obsidian bei den Testern ankommt.

Ab Freitag ist The Outer Worlds überall im Handel erhältlich. Wenn ihr euch mit eurer Kaufentscheidung noch nicht sicher seid, empfehlen wir euch einen Blick auf die Reviews zu werfen – denn die bescheinigen dem Rollenspiel bislang eine Menge Spielspaß!

Die Testerloben vor allem die Geschichte, die mit einem „verrückten Humor“ bespickt sei und deshalb für einige Lacher sorgen könne. Gleichzeitig werden die Rollenspiel-Elemente gelobt, wohingegen besonders der Kampf gelegentlich zu kurz kommt. Interessant sind insbesondere die Vergleiche mit der „Fallout“-Reihe, an der Obsidian schließlich auch einmal beteiligt war. Demnach erwecke „The Outer Worlds“ ähnliche Gefühle wie einst „Fallout New Vegas“ und wäre in manchen Aspekten sogar mehr „Fallout“ als die letzten „Fallout“-Spiele.

Wir geben euch in unserer heutigen Review-Übersicht eine ausführliche Übersicht über alle Tests, Wertungen, Vorschauen und Eindrücke. Beachtet, dass viele Reviews noch in Arbeit sind - wir werden die Liste deshalb stetig aktualisieren.

Opencritic Durchschnittswertung: 86

PlayStation Lifestyle: 100

100 We Got This Covered : 100

: 100 EGM : 100

: 100 DualShockers : 95

: 95 GameInformer : 93

: 93 Metro GameCentral : 90

: 90 Destructoid : 90

: 90 GameSpot : 90

: 90 4Players : 86

: 86 IGN : 85

: 85 God is a Geek : 85

: 85 GameStar : 83

: 83 GamesRadar : 80

: 80 USGamer : 80

: 80 TheSixthAxis : 80

: 80 PCGamer : 79

: 79 PCGamesN : 70

: 70 Polygon : Empfehlung

: Empfehlung Kotaku : Empfehlung

: Empfehlung Ars Technica : Eingeschränkte Empfehlung

: Eingeschränkte Empfehlung Eurogamer: Eingeschränkte Empfehlung