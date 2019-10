The Outer Worlds - Die PC-Anforderungen sind bekannt

In exakt einer Woche erscheint das Rollenspiel „The Outer Worlds“. Entwickler Obsidian Entertainment hat nun die Systemanforderungen für die PC-Version bekannt gegeben.

Ob ihr euch bald in The Outer Worlds stürzen könnt, hängt bei vielen wahrscheinlich von den Anforderungen ab, die das First-Person-Rollenspiel an den PC stellt. Um sich vorab Gewissheit zu verschaffen, haben die Entwickler nun die Spezifikationen für die PC-Version veröffentlicht.

Systemanforderungen für The Outer Worlds

Tatsächlich verlangt das Game eurem Rechner nicht übermäßig viel ab und eröffnet damit wahrscheinlich zahlreichen Spielern die Möglichkeit den Titel zu zocken:

Minimum

Betriebssystem: Windows 7 (SP1) 64-Bit

CPU: Intel Core i3-3225 oder AMD Phenom II X6 1100T

RAM: 4 GB

GPU: Nvidia GTX 650 Ti oder AMD HD 7850

Festplattenspeicher: 40 GB

Empfohlen

Betriebssystem: Windows 10 64bit

CPU: Intel Core i7-7700K oder Ryzen 5 1600

RAM: 8 GB

GPU: GeForce GTX 1060 6GB oder Radeon RX 470

Festplattenspeicher: 40 GB

Und? Wird „The Outer Worlds“ mit Release am 25. Oktober auf eurem PC laufen? Schreibt uns gerne in die Kommentare und verratet uns, ob ihr euch auf das Spiel freut. Übrigens: Der Titel wird ebenso für Xbox One, PS4 und später sogar für die Nintendo Switch erscheinen.

The Outer Worlds Frisches Video samt neuer Details veröffentlicht