The Outer Worlds - Offizieller Launch-Trailer erschienen und riesiger Day-One-Patch für 4K-Texturen angekündigt

„The Outer Worlds“ hat einen Launch-Trailer und die Ankündigung eines umfangreichen Day-One-Patchs erhalten. Die Versionen für PC und Xbox One X werden durch den Patch mit 4K-Texturen ausgestattet.

Obsidian Entertainment ist vielen Fallout-Spielern ein Begriff, denn das Studio entwickelte unter anderem Fallout: New Vegas. Nun bringt das Studio mit The Outer Worlds ein Weltraum-Abenteuer heraus, das wie ein geistiger Nachfolger wirkt. Nun könnt ihr euch passend zum nahenden Release den Launch-Trailer zum Spiel anschauen. Zudem wurde ein großzügiger Day-One-Patch angekündigt.

4K-Texturen durch Day-One-Patch, nur nicht für PlayStation

Der Day-One-Patch wird auf der Xbox bzw. Xbox One X und dem PC satte 38 GB groß sein. Doch was steckt drin? Für Xbox One X und PC werden offenbar 4K-Texturen nachgeliefert. Bei der PC-Version wird der Patch direkt zusammen mit dem Spiel heruntergeladen, da es dort nur digital erscheint.

PS4- und PS4 Pro-Spieler müssen sich dagegen mit einem Day-One-Patch begnügen, der 18 GB umfasst. Auf 4K-Texturen muss hierbei allerdings verzichtet werden. Auf der PS4 Pro flackert „The Outer Worlds“ deshalb nur in 1440p über den Bildschirm.

Launch-Trailer erschienen

Das Weltraum-Abenteuer „The Outer Worlds“ erscheint am 25. Oktober 2019. Den Launch-Trailer könnt ihr euch hier ansehen: