The Outer Worlds - Neues Gameplay-Video zum Obsidian-RPG erschienen

Fast vier Minuten lang werden Einblicke in die Halycon-Kolonie von „The Outer Worlds“ gewährt. Dabei handelt es sich um den Hauptteil der Spielwelt.

Mit The Outer Worlds hat Obsidian Entertainment (Pillars of Eternity) ein Science-Fiction-Rollenspiel in Entwicklung, das euch ins sogenannte Halycon-System versetzt. Die Handlung dreht sich um eine Kolonie am Rande der Galaxie, die von einem skrupellosen Konzern geführt und von Alien-Bestien bevölkert wird. Ihr werdet die Weltraumumgebung gemeinsam mit einer Crew erkunden und euch den Gefahren entgegenstellen. Wie das aussehen kann, zeigt ein neues Gameplay-Video.

Come to Halcyon

In fast vier Minuten zeigen die Macher vor allem futuristische Kampfszenen auf diversen Planeten, deren Terraforming in jüngerer Vergangenheit scheiterte und einige bizarre Kreaturen hervorbrachte. Mit High-Tech-Energiewaffen darf sich in Gefechte gestürzt werden.

Für „The Outer Worlds“ setzt Obsidian Entertainment auf die Unreal Engine 4. Damit endet aber noch nicht die Verbundenheit zu Epic Games, wird die PC-Version des Rollenspiels doch zunächst exklusiv im Epic Games Store (sowie im Microsoft Store) erscheinen und erst 2020 für Steam nachgereicht.

„The Outer Worlds“ soll am 25. Oktober 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden. Eine Switch-Umsetzung folgt später. Die Vorbestellung des Titels ist via offizieller Website möglich.

Zum Schluss eine lustige Anekdote aus der YouTube-Videobeschreibung des Publishers:

„The Outer Worlds is an exciting new RPG with RPG elements“ (übersetzt: „The Outer Worlds ist ein aufregendes Rollenspiel mit Rollenspiel-Elementen").

Ein RPG ohne RPG-Elemente wäre auch irgendwie fad, oder?