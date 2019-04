The Outer Worlds - Frisches Gameplay zeigt Begleiter, HUD und mehr

Im Rahmen der PAX East 2019 zeigte Entwickler Obsidian Entertainment neues Gameplay zum kommenden Rollenspiel „The Outer Worlds“. Das rund 20 Minuten lange Gameplay-Video zeigt neues Spielmaterial aus dem RPG der „Fallout: New Vergas“-Macher, darunter zwei Begleiter, das HUD und einiges mehr.

Gameplay-Video zum Sci-Fi-Rollenspiel

Aus spielerischer Sicht will sich „The Outer Worlds“ stark an „Fallout: New Vegas“ orientieren, das wird auch im neuen Gameplay-Video aus dem Rollenspiel sichtbar. Vor allem die moralischen Entscheidungen, die Auswirkungen auf den Spielverlauf haben, spielen abermals eine wichtige Rolle.

Doch im Singleplayer-RPG seid ihr nicht alleine unterwegs, so zeigt das neue Spielmaterial zwei Begleiter, die ihr für eure Missionen rekrutieren könnt.

Mit Felix und Nyoka präsentiert Obisdian zwei menschliche Begleiter, die euch im Kampf zur Seite stehen. Eure Unterstützer lassen sich auch mit neuen Waffen und Ausrüstungsgegenständen versehen, darunter einige verrückte Ideen, wie das Video verrät.

Außerdem gibt das neue Video Einblick in die Welt von „The Outer Worlds“, das auf einem kolonisierten Planeten weit ab der Erde spielt. Der Art-déco-Stil erinnert auf den ersten Blick ein wenig an „BioShock“, während die Charaktere und Dialoge an die vorangegangenen Titel des Entwicklers angelehnt sind.

Erscheinen wird „The Outer Worlds“ noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One und das, obwohl Obsidian mittlerweile zu Microsoft gehört - Private Division wird als Publisher die Vermarktung übernehmen.