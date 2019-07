The Outer Worlds - Überraschung: Release für Nintendo Switch angekündigt

Eine durchaus große Überraschung für alle Rollenspiel-Fans: Wie Obsidian Entertainment bestätigte, soll The Outer Worlds zusätzlich auch für die Nintendo Switch erscheinen.

In einem Video-Statement gab der Entwickler zusammen mit Publisher Private Division die Nachricht bekannt. Allerdings soll der Switch-Release erst nach Veröffentlichung für alle anderen Plattformen erfolgen, höchstwahrscheinlich aus zeittechnischen Gründen.

The Outer Worlds Obsidian enthüllt Rollenspiel, macht sich dabei über Bethesda lustig

Hinter der Portierung steckt im Übrigen nicht Obsidian, sondern ein mit der Nintendo Switch überaus vertrautes externes Studio. Virtuos, die bereits an den Umsetzungen von Dark Souls Remastered und LA Noire mitwirkten, soll federführend beteiligt sein.

„In The Outer Worlds erwachen Sie auf einem verirrten Kolonistenschiff, das auf seinem Weg nach Halcyon war, der am weitesten von der Erde entfernten Kolonie am Rand der Galaxis, und finden sich mitten in einer gigantischen Verschwörung wieder, die zu seiner Vernichtung führen könnte. Während Sie die äußersten Gebiete des Weltraums erkunden und auf verschiedene, nach Macht strebende Fraktionen treffen, entscheiden Sie mit dem von Ihnen entwickelten Charakter über den Verlauf der spielergetriebenen Handlung. In der Gleichung der Firma für die Kolonie sind Sie die außerplanmäßige Variable.“