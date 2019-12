Otto - Cyber Monday 2019: Die besten Multimedia-Angebote nur für kurze Zeit

Am heutigen Dienstag ist der Black Friday-Sale auch im Onlineshop von Otto gestartet und lockt vor allem Gamer und Technikbegeisterte mit stark reduzierten Preisen. Unter anderem werden Konsolen-Bundles und Fernseher deutlich günstiger angeboten.

Update vom 02. Dezember 2019

Mittlerweile ist der Cyber Monday angebrochen, der noch einmal stark reduzierte Produkte verspricht. Wenn ihr also bares Geld sparen möchtet, dann ist das heute eure letzte Chance!

Wir listen euch nachfolgend die besten Multimedia-Artikel im Onlineshop von Otto auf, die günstiger angeboten werden und die ihr nicht verpassen solltet:

Diese Angebote sind nur noch für kurze Zeit gültig.

Update vom 29. November 2019

Im Rahmen des Black Friday-Sale bei Otto gibt es täglich neue Angebote des Tages, bei denen auch für Gamer immer etwas passendes dabei ist. Am heutigen Black Friday könnt ihr vor allem recht günstig an eine neue Konsole gelangen.

Beispielsweise erhaltet ihr die PlayStation 4 Pro mit 1 Terabyte und verschiedenen Skins für „Fortnite: Battle Royale“ bereits für 279,99 Euro.

Noch günstiger wird es mit der Xbox One S mit 1 Terabyte in der All Digital Edition (ohne Laufwerk) mit den digitalen Vollversionen der Spiele „Sea of Thieves“, „Minecraft“ und „Fortnite“ (inkl. Bonusinhalte), Wireless Controller und zusätzlich eine 1-monatige Testversion von Xbox Live Gold für gerade einmal 99 Euro.

Top-Deals des Tages

Update vom 28. November 2019

Top-Deals des Tages

Update vom 27. November 2019

Unter anderem bietet der Onlinehändler die PlayStation 4 Pro mit 1 TB Festplattenspeicher im Bundle mit „Call of Duty: Modern Warfare“ für nur 299,99 Euro an. Das ist ein Rabatt von satten 32 Prozent. Normalerweise kostet dieses Bundle bei Otto 439 Euro.

Top-Deals des Tages

Originalmeldung vom 26. November 2019

Ab sofort kann auch im Onlineshop von Otto gespart werden. Denn neben Amazon und Co. hat der Onlinehändler nun ebenfalls den Black Friday-Sale ausgerufen, weshalb zahlreiche Artikel stark reduziert angeboten werden.

Beispielsweise erhaltet ihr bei den Top-Deals des Tages den Curveld-LED-Fernseher UE55RU7379 von Samsung für gerade einmal 499,00 Euro, der UVP liegt bei 799,00 Euro.

Ebenfalls einen Blick wert sind die Gaming-Angebote. Hier erhaltet ihr verschiedene Spiele und Konsolen ebenfalls günstiger. Die wichtigsten Deals des heutigen Tages bei Otto haben wir euch unterhalb dieser Zeilen zusammengefasst.

Deal des Tages

Top-Deals des Tages

Gaming-Angebote

Technik

