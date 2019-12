Ori and the Will of the Wisps - Gameplay-Trailer zum Jump'n'Run, Release auf März 2020 verschoben

Im Rahmen der The Game Awards 2019 veröffentlichte Microsoft einen neuen Gameplay-Trailer zu „Ori and the Will of the Wisps“. Darin taucht der Held des Spiels in eine neue zauberhafte Welt ein. Der Release verspätet sich jedoch ein wenig.

Während der The Game Awards präsentierte Microsoft einen neuen Gameplay-Trailer zum kommenden Jump-'n'-Run Ori and the Will of the Wisps. Der Nachfolger des äußerst erfolgreichen „Ori and the Blind Forest“ vom österreichischen Entwickler Moon Studios setzt auf einen ganz ähnlichen Grafik-Stil.

Ori and the Will of the Wisps Sequel zum zauberhaften Jump'n'Run angekündigt

Neue Abenteuer, exotische Welten und riesige Feinde

Der Held des Spiels Ori taucht in eine völlig neue, exotische Welt ein, auf der Suche nach seiner wahren Bestimmung. Es gilt die Mysterien hinter dem Wald Nibel zu entdecken, zahlreiche Abenteuer zu bestehen, gegen gewaltige Feinde zu kämpfen und herausfordernde Rätsel zu lösen.

Hinzu kommen neben der rasanten Action neue Kampf- und Anpassungs-Optionen. Somit kann der Spieler mit neu erworbenen Geisterwaffen und Zaubersprüchen ein neues Shard-System nutzen, um die Fähigkeiten von Ori zu verstärken und an den Spielstil anpassen.

Gleichzeitig gibt Microsoft eine Verschiebung des Release-Termins bekannt. Demnach erscheint „Ori and the Will of the Wisps“ statt am 11. Februar 2020 nun erst am 11. März 2020 für Xbox One und PC (Windows 10). Auch wird das neue Spiel im Xbox Game Pass erhältlich sein. Hier könnt ihr den zauberhaften neuen Gameplay-Trailer sehen: