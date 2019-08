One Punch Man: A Hero Nobody Knows - Erster Gameplay-Trailer von der Gamescom

Das erste „One Punch Man“-Spiel für Konsolen hat heute auf der Gamescom einen nagelneuen Gameplay-Trailer erhalten. Und das Spielprinzip überrascht.

Vor knapp zwei Monaten kündigte Bandai Namco an, das erste Videospiel herauszubringen, das auf dem Manga und Anime „One Punch Man“ basiert. Das Prügelspiel hört auf den Namen One Punch Man: A Hero Nobody Knows und stammt von dem Produktionsstudio Spike Chunsoft, welches zuvor die Titel One Piece: Burning Blood und Jump Force entwickelt hat.

A Hero Nobody Knows

Auf der diesjährigen Gamescom in Köln wurde nun der erste richtige Gameplay-Trailer zu dem Action-Fighting-Game veröffentlicht und das dort gezeigte Spielprinzip dürfte Neulinge des Anime genauso überraschen, wie es Fans der Reihe freuen sollte. Schließlich bleiben die Schöpfer des Videospiels der Vorlage treu und Saitama, besser bekannt als der One Punch Man, erledigt hier seine Gegner mit nur einem Schlag.

Genau wie in dem Anime liegt die Spannung in den Kämpfen, die weniger starke Helden mit den Monstern, Dämonen und Aliens austragen. Die Schwächeren unter ihnen müssen nämlich gegen schier übermächtige Feinde antreten und versuchen, am Leben zu bleiben. Zumindest so lange, bis Saitama auf der Bildfläche erscheint und den aktuellen Widersacher über den Jordan schickt.

Solche unter den Mitgliedern der Hero Association, die über einen S-Rang verfügen, scheinen sich ihren Gegnern auch ohne die Hilfe des One Punch Man erwehren zu können. Jedoch zeigt der Trailer hier nur die Kampfaktionen und keine Lebensbalken mehr, weswegen es schwer zu sagen ist, ob dies Teil der Kampagne ist oder einer der angekündigten Spielmodi.

Release und Infos

Bisher hat „One Punch Man: A Hero Nobody Knows“ noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum. Bekannt ist jedoch, dass das Spiel für Playstation 4, Xbox One und PC auf den Markt kommen wird. Bekannte, spielbare Charaktere aus dem Titel sind bis jetzt: Saitama, Boros, Genos, Speed-o´-Sound Sonic, Tatsumaki, Bang, Atomic Samurai, Fubuki, Mumen Raider, Vaccine Man, Mosquito Girl, Carnage Kabuto, Deep Sea King.