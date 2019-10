One Punch Man: A Hero Nobody Knows - Closed-Beta geplant: Wie und wann kann ich teilnehmen?

Bandai Namco Entertainment hat eine geschlossene Beta zum Manga- und Anime-Spiel „One Punch Man: A Hero Nobody Knows“ angekündigt. Diese startet bereits im nächsten Monat

Der Publisher Bandai Namco hat bereits vor einiger Zeit eine Videospieladaption zum Manga und Anime „One Punch Man“ angekündigt. Neben dem Ankündigung-Trailer und einem ersten Gameplay-Trailer kam nun die Meldung rein, dass sie eine geschlossene Beta zu One Punch Man: A Hero Nobody Knows veranstalten werden.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows Bandai Namco kündigt erstes mangabasiertes Konsolenspiel an

Geschlossene Beta geplant

Falls ihr an der geschlossenen Beta teilnehmen möchtet, dann solltet ihr folgende Randfaktoren beachten. Die Beta findet auf der PS4 und Xbox One statt, allerdings zu unterschiedlichen Zeiten. Insgesamt wird die Beta-Phase vom 01. bis zum 04. November 2019 andauern.

In der Zeit könnt ihr das Spiel kostenlos testen. Heißt also, ihr könnt in der Lobby gegen andere Spieler antreten oder einfach gegen den Computer kämpfen. Ihr müsst dann euren eigenen Avatar erstellen und regelmäßiges Training und Missionen absolvieren, um schlussendlich im Rang in der Heldenvereinigung aufzusteigen. Falls ihr euch einmal im Kampf befindet, haltet am besten Ausschau nach Meteoriteneinschlägen oder Banditen, die das Kampfgeschehen manipulieren.

Begrenzte Codes und nur für Mitglieder

Doch die ganze Sache hat einen kleinen Haken. Um teilzunehmen, müsst ihr EP!C-Mitglied sein. Hier erfahrt ihr mehr darüber. Zudem gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Zugangs-Codes. Heißt also, dass nicht jeder automatisch einen Code erhält, der sich für die Beta einträgt.

Falls ihr doch einen Platz bekommt, dann gilt es nur noch diese Zeiten im Hinterkopf zu behalten und schon sollte mit dem Ersteindruck vor der Veröffentlichung nichts mehr schiefgehen.

1. Phase: Freitag, 1. November von 11.00 – 13.00 Uhr

2. Phase: Samstag, 2. November von 07.00 – 09.00 Uhr

3. Phase: Samstag, 2. November von 22.00 – 00.00 Uhr

4. Phase: Sonntag, 3. November von 22.00 – 00.00 Uhr

Ein wenig Gameplay-Material haben wir euch hier eingebunden, damit ihr euch ein Bild machen könnt, was euch in der Closed-Beta und dem finalen Spiel am Ende erwartet: