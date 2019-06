One Punch Man: A Hero Nobody Knows - Bandai Namco kündigt erstes mangabasiertes Konsolenspiel an

Bandai Namco kündigt das allererste „One Punch Man“-Spiel für Konsolen an und veröffentlicht direkt einen ersten Trailer zum kommenden Kampfspiel „One Punch Man: A Hero Nobody Knows“.

Es gibt „One Punch Man“ als Manga und Anime, nun folgt sein erstes großes Spiel für die Konsolen, das auf dem namensgebenden Manga basiert. Bandai Namco kündigte das Spiel mit dem Namen One Punch Man: A Hero Nobody Knows auf Twitter an und veröffentlichte gleich einen ersten Trailer dazu.

Der Titel ist ein Action-Fighting-Game und spielt in einer Welt, in der Bedrohungen an der Tagesordnung sind und Helden die einzige Hoffnung darstellen. Das Spiel stammt von Spike Chunsoft, ein Studio, das bisher für Titel wie One Piece: Burning Blood und Jump Force zuständig war.

Kannst du deine Feinde mit einem Schlag besiegen?

„One Punch Man: A Hero Nobody Knows“ bietet 3-gegen-3-Kämpfe, in denen es darum geht, mächtige Teams aus den verfügbaren Charakteren zu formen. Dazu gehören Saitama, Genos, Hellish Blizzard, Speed-o'-Sound Sonic, Mumen Rider und Weitere.

Hervé Hoerdt, SVP Marketing bei Bandai Namco, sagt:

"One Punch Man: A Hero Nobody Knows ist nicht nur eine großartige Möglichkeit, in das „One Punch Man“-Universum einzutauchen, Fans der Serie können in spannenden 3-gegen-3-Kämpfe einige ihrer Lieblingscharaktere der Reihe spielen.“

Wann genau das Spiel erscheint, bleibt abzuwarten. Erscheinen soll es für die PlayStation 4, Xbox One und den PC.

