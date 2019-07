One Piece - Zwei Anime-Episoden mit Originalstory zu One Piece Stampede angekündigt

Bevor am 09. August 2019 „One Piece Stampede“ offiziell in den japanischen Kinos anläuft, sollen zwei Anime-Episoden mit Originalstory Fans auf die Ereignisse vorbereiten. Die Ausstrahlung findet bereits demnächst statt.

Der Release des neuesten Films im Universum von One Piece rückt immer näher und es gibt mittlerweile nicht wenige Fans, die vor Aufregung kaum noch die Füße stillhalten können. Um die Wartezeit angenehmer zu gestalten (oder schwieriger, je nachdem wie man es sieht), werden demnächst zwei Episoden ausgestrahlt, die eine Brücke vom Anime zum Film schlagen sollen.

Zwei Sonderepisoden

In der aktuellen Ausgabe des V-Jump-Magazins wurde vor kurzem bekannt gegeben, dass die beiden Folgen mit Originalstory am 28. Juli und am 04. August veröffentlicht werden, um die Zuschauer auf den lang ersehnten Film vorzubereiten.

Die Episoden drehen sich um eine Konfrontation der Strohhutpiraten mit einem Kopfgeldjäger namens Seedle und dessen Gilde. Um dem gefährlichen Mann zu entkommen, verbrauchen Ruffy und seine Kameraden alle vorrätige Cola, die ihrem Schiff als Treibstoff dient. Damit sie den Bestand wieder aufstocken können, müssen sie an einer nahegelegenen Insel an Land gehen.

One Piece Stampede

Der neue Film „One Piece Stampede“ erscheint offiziell am 09. August in den japanischen Kinos. Eiichiro Oda, Schöpfer des originalen Manga und Anime, stand bei der Produktion als kreativer Berater zur Seite.

Inhaltlich geht es in dem Werk um eine Piraten-Expo, die verschiedene Banden auf die Jagd nach einem Schatz schickt. Als die Strohhüte erfahren, dass es sich dieses Jahr um einen Schatz des legendären Piraten Gol D. Roger handelt, sind alle Mitglieder Feuer und Flamme, um die Belohnung für sich zu beanspruchen. Doch die Konkurrenz ist groß und fast jeder berühmte Pirat der Weltmeere wird zu ihrem Gegenspieler.