One Piece - Zusammenarbeit mit Puma angekündigt

Das japanische Team des Sportartikelherstellers Puma hat vor Kurzem via Twitter eine Zusammenarbeit mit One Piece angekündigt. Pünktlich zum Start des neuen Films „One Piece Stampede“.

Mittlerweile vergeht keine Woche ohne neue Ankündigungen zu dem Anime und Manga One Piece. Sei es die Wa No Kuni Arc, die seit geraumer Zeit von sich reden macht, der Kinofilm oder die Live-Action-Serie, welche endlich einen Drehbuchautor gefunden hat. Nun ist es der deutsche Hersteller von Schuhen, Textilien und Accessoires, Puma, der den Fans von Eiichiro Odas Werk etwas Neues verkünden möchte.

Puma X One Piece

Mit einem einfachen Bild, das lediglich die Logos von Puma und One Piece, zusammen mit dem Veröffentlichungsdatum von One Piece Stampede zeigt, meldete sich das weltberühmte Unternehmen nun auf Twitter zu Wort. Doch leider gibt es keine weiteren Informationen, weswegen davon auszugehen ist, dass wir erst am 09. August erfahren werden, was es mit dieser Ankündigung auf sich hat.

Da One Piece aktuell zusammen mit UNIQLO UT zum zwanzigjährigen Jubiläum des Anime eine T-Shirt-Kollektion auf den Markt bringt, ist es wohl eher unwahrscheinlich, dass dies nun auch mit Puma der Fall sein wird. Fans erhoffen sich stattdessen Sportschuhe von One Piece, ähnlich der Kollektion, die vor einigen Jahren von Skechers veröffentlicht wurde, dem weltweit größten Produzenten für Schuhe.

One Piece

Die Mangaserie von Eiichiro Oda existiert bereits seit 1997 und wird wöchentlich im Shūkan Shōnen Jump veröffentlicht. Mit mehr als 440 Millionen verkauften Exemplaren zum Mai 2018 gilt One Piece als die bestverkaufte Mangaserie in der Geschichte. Der Anime existiert seit 1999 und feiert noch in diesem Jahr mit dem Kinofilm „One Piece Stampede“ sein Jubiläum.