One Piece - Wird Nami jetzt zum Ninja?

One Piece durfte sich in der Vergangenheit den verschiedensten Einflüssen beugen. Was hat die Strohhutbande nicht schon alles gesehen und wem sind sie nicht schon alles begegnet. Aber was geschieht jetzt nur mit Nami im neuesten Kapitel?

Im Universum von One Piece gehen so manch kuriose Dinge vor. Monkey D. Luffy und seine Strohhutbande haben schon so einiges gesehen und da ist ein untotes Crewmitglied wohl nur das kleinste Übel. Auf ihren Reisen sind sie mitunter auch Samurai oder gar einem geheimnisvollen Ninja begegnet.

Eiichiro Oda ist nämlich für seinen extraverganten Einfälle bekannt. So hat er den Strohhut vor einiger Zeit als Opa gezeichnet, was für Aufsehen sorgte:

Vorsicht, potenzielle Spoiler!

Und dieses Mal trifft es Nami, die scheinbar den Weg der Ninja einschlägt. Zumindest wenn es nach der aktuellen Zeichnung Odas geht. In einem recht aktuellen Kapitel des Manga helfen die Strohhüte dem Samurai Kinemon, dem es nach Rache gelüstet. Und um dies zu bewerkstelligen, wird Nami ganz offensichtlich erst einmal zum Ninja.

Kinemon erklärt, dass die Navigatorin und ihre Wetterangriffe perfekt für ein Ninja-Training geeignet seien, da sie praktisch Ninjutsu darstellen würden. Natürlich darf ein entsprechendes Outfit nicht fehlen, um eine vollwertige Kunoichi (weiblicher Ninja) zu werden und so erhält sie kurzerhand einen Kimono.

Hierbei handelt es sich aber nicht um das erste Auftreten der Ninja im Manga und Anime One Piece. Die Strohhutbande traf vor einiger Zeit auf einen Ninja namens Raizo, der bereits für Begeisterung bei den Strohhüten sorgte.

