One Piece - Werdet Teil der Strohhut-Bande: Funimation veröffentlicht piratenstarken Snapchat-Filter

Wer schon immer Teil der Strohhut-Piratenbande werden wollte, kommt diesem Traum jetzt ein kleines Stück näher. Funimation veröffentlicht den One Piece-Snapchat-Filter.

Eiichiro Odas One Piece macht in den letzten Monaten beständig von sich reden. Die neue Arc hat viele verloren geglaubte Fans zurückerobert, mit One Piece Pirate Warriors 4 steht ein neues Videospiel an und der Kinofilm „One Piece: Stampede“ bricht in Japan aktuell einen Rekord nach dem anderen. Hinzu kommen Kooperationen mit Pokémon, dem Sportartikelhersteller Puma und sogar der ganzen Präfektur Kumamoto.

Der One Piece-Snapchat-Filter

Der US-amerikanische Filmvertrieb Funimation stimmt aktuell auf die Veröffentlichung des neuen Kinofilms in den USA ein, wo das Werk am 24. Oktober anlaufen wird. Eine ihrer Werbestrategien besteht in einem neuen Snapchat-Filter, den sie jüngst auf ihrer Twitter-Seite vorgestellt haben. Dank dem neuen Filter ist es Fans nun möglich, selbst den begehrten Strohhut zu tragen, der Ruffy seinen Spitznamen verliehen hat.

Zusätzlich ruft Funimation zu einem Wettbewerb auf, in welchem sich Fans mit dem schicken Hut präsentieren sollen. Dem Gewinner winkt ein Platz bei der US-Prämiere von „One Piece: Stampede“ in Los Angeles. Ein Platz, den viele Strohhüte in spe sicherlich gerne für sich reservieren wollen, ist die Vorfreude auf das Werk, welches in Deutschland lediglich am 24. September in ausgewählten Kinos gezeigt wird, doch relativ groß. Die Crew von Funimation beschreibt das Werk wie folgt:

„Die kühnste Seeräuberbande der Welt setzt die Segel zum großen Piratenfestival, wo sich die Strohhüte einer wilden Jagd anschließen, deren Ziel es ist, einen Schatz von Gold D. Roger zu finden. Es gibt da nur ein kleines Problem. Ein altes Crewmitglied der Roger-Piraten hat noch eine finstere Rechnung zu begleichen. Alles ist möglich, wenn sich die ikonischsten Piratenbanden aus One Piece für einen abenteuerlichen Showdown zusammentun.“

