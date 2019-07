One Piece - Wa No Ku Ni Arc: Kämpfe sollen an Dragon Ball heranreichen

Im neuesten Wa No Kuni Arc von One Piece wird sich einiges ändern. Allem voran dürfen die Fans auf wuchtige Kämpfe gespannt sein, die an Dragon Ball erinnern sollen. Durchaus logisch, immerhin ist ein „Dragon Ball“-Director an Bord, der am letzten Film mitgewirkt hat.

In den nächsten Episoden des Anime startet der Wa No Kuni Arc von One Piece voll durch. Die Fans sind so heiß, sie sind schon förmlich am Dampfen wie Ruffy in seiner Gear-2-Form. Aber wird der neue Story-Arc halten, was er verspricht?

One Piece vs. Dragon Ball, fight!

Nun, zumindest hat der Director Tatsuya Nagamine nun ein wichtiges Detail verraten. In einem Interview mit Animedia gibt er zu verstehen, dass sich die Fans auf Großes gefasst machen sollen. Die Kampfeinlagen sollen sie an die besten Kämpfe aus Dragon Ball erinnern.

Wie Twitter-User Deem939 passend anmerkt, scheint Nagamine sehr euphorisch zu sein, was den neuen Arc betrifft. Er spricht sich positiv über die Qualität des Anime aus. Im Detail liegt das daran, dass die Kämpfe eher so aussehen sollen wie in Dragon Ball. Der Look soll demnach eher so „flashy“ sein wie in Dragon Ball und die regulären Kampfeinlagen aus One Piece auf ein neues Level hieven.

„Die Kampfszenen sehen mehr so aus wie Dragon Ball als in One Piece, weil sie sehr auffällig blitzen (und blinken) werden.“

Dazu muss man wissen, dass Tatsuya Nagamine als Director bei Dragon Ball Super: Broly fungiert hat. Wenn euch der Anime-Film gefallen hat, dann werdet ihr die Einflüsse im Wa No Kuni Arc sicherlich mögen.

Einen ersten Eindruck von Wa No Ku Ni könnt ihr bereits jetzt im ersten Teaser-Trailer erhalten:

One Piece Neuer Trailer stimmt auf Wa No Kuni Arc ein

Hier sehen wir unter anderem die neuen Charakter-Outfits von Midori Matsuda. Doch die Tatsache, dass die Strohhutbande wieder vereint wird, dürfte die Zuschauer ganz besonders freuen. Allzu lange müssen wir uns nicht mehr gedulden. Bereits am 7. Juli 2019 beginnt der Wa No Country Arc, haltet das Popcorn also bereit!

