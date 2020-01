One Piece - Superfan erreicht Weltrekord mit Merchandise-Sammlung

Der Superfan Sanadacchi hat die größte „One Piece“-Sammlung der Welt. Er ist mittlerweile offizieller Weltrekordhalter und steht im Guinness-Buch der Rekorde. Eiichiro Oda hat den Fan wiedererkannt und dies nun recht humorvoll kommentiert.

Ein waschechter One Piece-Fan hat es jüngst ins The Guinness Book Of World Records geschafft. Der Fan namens Sanadacchi ist kein Unbekannter in der OP-Szene, der durch seine kontroversen Fragen an Serienschöpfer Eiichiro Oda immer wieder für Aufsehen sorgte.

Weltrekord durch Merch-Sammlung

Doch dieses Mal geht es nicht um seine außergewöhnlichen Fragen, sondern um einen brandneuen Eintrag im Guinness-Buch, den er mit Sammeln von Merchandise zum Franchise erreicht hat. Er hat eine eigene, ganz besondere Sammlung der Strohhutpiratenbande geschaffen und diese umfasst ganze 5656 Einzelteile, wohlbemerkt alle von One Piece.

Via Reddit-User Centumetocto wissen wir nun, dass es Sanadacchi (bürgerlich Yoshikazu Sanada) auf die Liste der Weltrekorde geschafft hat.

Und der Superfan wurde tatsächlich nicht nur von Guinness bemerkt. Seine stolze Sammlung und den Eintrag des Weltrekords ist sogar bis zu Oda-san durchgedrungen, der dies mit einem eigenen Kommentar versehen hat:

„Wow Guinness!? Herzlichen Glückwunsch!! Was? Sanada!!? Ich habe gemischte Gefühle bei der Situation! Das ist eine Lüge, richtig? Ist das real? Während ich das Internet durchstreife, macht es den Anschein, als wäre es real. So so Sanada, du bist also ein YouTuber! Ahh, wahrscheinlich sollte man nicht auf seinen Kanal gehen. Es ist trotz Weltrekord der YouTube-Kanal eines perversen Mannes. Aber trotzdem ist es gut zu wissen, dass es jemanden da draußen gibt, der One Piece so sehr liebt ... auch, wenn er ein Perverser ist. Die Welt ist wirklich aufregend! Aber Spaß beiseite. Herzlichen Glückwunsch! Auch wenn du ein Perverser bist.“

Dazu sei gesagt, dass Sanadacchi in der Vergangenheit immer wieder mit fragwürdigen und (Überraschung) perversen Fragen an Oda-san herangetreten ist. Auch wenn diese wohl eher scherzhaft gemeint sind, waren diese so spezielle, dass sie Oda-san im Gedächtnis blieben.

Zum Beispiel hatte er in einer Ausgabe von Shitsumon o Boshū Suru (SBS lautet übersetzt so viel wie: „Ich beantworte Fragen!“) Capone Pez mal als „unseren Sohn“, also den Sohn von Sanadacchi und Oda-san, betitelt und noch weitere solcher Anspielungen getätigt. Im SBS beantwortet Oda-san im Normalfall Fragen, die die Fangemeinde brennend interessiert. Und das brannte Sanadacchi eben unter den Nägeln. Am Ende dürfte es ihn aber sicherlich freuen, dass Oda-san ihm seinen Tribut gezollt hat.

