One Piece - Stampede bricht schon am ersten Tag Verkaufsrekorde

Letzten Freitag lief in Japan der neue One-Piece-Film in den Kinos an: „One Piece: Stampede“. Und ließ dabei jegliche Konkurrenz der vergangenen Monate im Regen stehen.

Mit „One Piece: Stampede“ kam letzte Woche quasi ein All-Star-Film des Anime One Piece in die japanischen Kinos, schließlich tauchen in dem Werk über 40 Charaktere des Franchise auf, die Fans teilweise schon seit Jahren nicht mehr zu sehen bekamen. Kein Wunder also, dass bereits im Vorfeld großes Interesse an dem Streifen vorhanden war. Dies machte sich am ersten Verkaufstag nun bereits deutlich bemerkbar.

Box-Office-Rekord

Wie die offizielle Twitter-Seite des Anime verlauten ließ, konnte „One Piece: Stampede“ schon am ersten Tag über 350.000 Tickets zählen. Diese beeindruckende Zahl des Premierentages rechnet bereits mehrfache Ticketkäufe mit ein und stellt damit andere Schwergewichte wie Avengers: Endgame, „Detective Conan: The First of the Blue Sapphire“ und Spider-Man: Far Frome Home in den Schatten.

One Piece Das rührende Wiedersehen zwischen Ruffy und Zorro nach über zwei Jahren

Um genau zu sein, waren es sogar 356.052 verkaufte Karten. Ursprünglich wurde prognostiziert, dass der Film es unter die Top 50 der besten Startwochenenden in Japan schaffen würde. Mit diesen Zahlen dürfte jedoch klar sein, dass sich „One Piece: Stampede“ deutlich weiter oben einreihen wird.

Gleichzeitig sind sich Kritiker und Fans bei dem Film einig und bezeichnen das Werk von Regisseur Otsuka Takashi als durchgehend gelungen. Wann wir in Deutschland die Ehre haben, dies selbst zu überprüfen, ist bis jetzt leider noch nicht bekannt. Da für viele Länder bereits Release-Termine stehen, dürfte es jedoch nur eine Frage der Zeit sein, bis wir hierzulande ebenso ein Startdatum erhalten.

Bekannte Release-Termine

Bis heute fehlen die Starttermine für die USA, Deutschland, Belgien, Frankreich, Vietnam, China und Südkorea. Da der Anime One Piece dort jedoch ebenfalls ausgestrahlt wird, ist damit zu rechnen, dass in absehbarer Zeit die Kinostarts für diese Länder angekündigt werden. Die Liste an bekannten Release-Terminen für alle anderen könnt ihr hier finden:

Taiwan: August 21, 2019

Hong Kong: August 22, 2019

Thailand: September 2, 2019

Indonesien: September 12, 2019

Singapur : September 12, 2019

: September 12, 2019 Australien: September 15, 2019

Philippinen: September 20, 2019

Portugal: September 26, 2019

Katalonien: Oktober 18, 2019

Spanien: Oktober 18, 2019

Italien: Oktober 24, 2019

One Piece Mangaka Eiichiro Oda bewertet den Film bereits vor Kinostart