One Piece - Ruffy-Sprecherin über künstlerisches Ende: wer könnte ihre Rolle übernehmen?

Die vielseits gefeierte „One Piece“-Synchronsprecherin des japanischen Originals von Monkey D. Ruffy (Monkey D. Luffy) namens Mayumi Tanaka spricht über das Ende ihres Schauspielhandwerks. Nun stellt sich die Frage, wer für sie einspringen könnte.

Wenn uns eine Konstante in One Piece in all den Jahren begleitet hat, dann ist das die außerordentlich begabte Sprecherriege des japanischen Originals. Die meisten Schauspieler sind von Anfang an dabei und so sind die Zuschauer seit über 20 Jahren mit den Stimmen der Anime-Serie vertraut.

Wer könnte Tanaka ersetzen?

Und insbesondere weil sich die Zuschauer so an die Stimmen der Strohhutpiraten gewöhnt haben, ist die nachfolgende Vorstellung für den einen oder anderen Fan wohl eher weniger erfreulich.

In einer japanischen Talkshow, die erst kürzlich in Japan ausgestrahlt wurde, hat die 62-jährige Mayumi Tanaka darüber gesprochen, wer sie ersetzen könnte, falls die Serie länger andauert, als sie lebt. Eiichiro Oda hat nämlich vor einiger Zeit angedeutet, dass die Serie noch lange nicht zu Ende ist. Tanaka meint:

„Ich könnte nicht mehr am Leben sein, wenn sie (die Anime-Serie) endet. Wenn die Zeit kommt, hoffe ich, dass One Piece-Fans die neue Person akzeptieren können, die ich als meinen Nachfolger auswähle.“

Als potenzielle Nachfolger sind unter Tanakas Sohn und die bekannte Schauspielerin Masako Nozawa im Gespräch. Doch ihr Sohn findet, dass Nozawa die einzige Wahl wäre, die mit ihren 82 Jahren allerdings noch älter als Tanaka ist. Nozawa jedenfalls nimmt das Ganze mit Humor und meint, dass sie noch mit 100 oder sogar 128 schauspielern würde.

Masako Nozawa dürften die meisten Anime-Zuschauer kennen, immerhin gibt sie Son-Goku im japanischen „Dragon Ball“-Original zum Besten. Tanaka ist jedenfalls ganz selbstlos der Auffassung, dass es in Ordnung für sie wäre, wenn sie nicht mehr zum Performen in der Lage wäre und jemand deshalb an ihre Stelle treten würde. Die Frage nach der Akzeptanz der Fans ist eine andere, die an dieser Stelle wohl erst einmal unbeantwortet bleibt.

Aber was meint ihr, wen würdet ihr stellvertretend für Mayumi Tanaka hören wollen oder wäre der immersive Bruch zu hoch, um andere Schauspieler in der Rolle zu akzeptieren? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare und diskutiert mit uns.

