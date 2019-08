One Piece - Das rührende Wiedersehen zwischen Ruffy und Zorro nach über zwei Jahren

Es ist bereits über zwei Jahre her, dass sich Ruffy und Zorro in One Piece voneinander verabschiedet haben. Nun ist es endlich Zeit für ihr rührendes Wiedersehen.

Wenn wir etwas lieben, dann ist es doch ein kleines bisschen Fanservice, um den Tag zu versüßen. Zum Beispiel der Moment, der uns endlich die Szene in unseren Lieblings-Anime bringt, auf die wir schon so lange gewartet haben. Wie nun in der aktuellen Folge von One Piece, in der sich Ruffy und Zorro nach über zwei Jahren wiedersehen. Und das Reunion hätte nicht besser sein können.

Ruffy und Zorro

Noch bevor die Totland-Arc überhaupt begonnen hat, haben sich die Strohhüte in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Hälfte blieb mit Ruffy in Whole Cake Island, dem Reich von Kaiserin Big Mom, um Sanji zu retten. Die Andere begab sich nach Wa No Kuni, wo das weitere Vorgehen gegen Kaiser Kaido vorbereitet werden sollte. In der zweiten Gruppe befand sich Zorro, das erste Mitglied der Strohhutbande unter Monkey D. Ruffy.

Diese Ereignisse sind nun über zwei Jahre her und viele Fans wünschen sich schon seit geraumer Zeit, dass die beiden Kameraden endlich wieder zusammengebracht werden. Nicht nur, damit die Bande komplett ist, sondern vor allem, weil Ruffy und Zorro eine besonders wundervolle Chemie untereinander haben. Der ruppige Einzelgänger und der abenteuerlustige Querkopf.

In der letzten Folge des Anime war es dann so weit. Ruffy reitet auf einer Kreatur, die von O-Tama gezähmt wurde, und kann Zorro bereits aus einiger Distanz erkennen. Der Kapitän der Strohhüte freut sich wie verrückt, seinen alten Freund endlich wiederzusehen und als Zorro erkennt, wer da schreiend auf ihn zukommt, ist er genauso glücklich. Zumindest für einen kurzen Augenblick.

Denn schon im nächsten Moment schleudert sich Ruffy mit seinen Gum-Gum-Kräften in Hochgeschwindigkeit auf den Schwertkämpfer zu und setzt zur absoluten Umarmung an. Nichts hätte Zorro auf diesen Ausbruch an Gefühlen vorbereiten können. Und doch ist er am Ende genauso froh über die Wiedervereinigung, wie wir es sind.